Mügeln

Storch Nummer „DEH BB 38“ wurde gesichtet: „Wieder in Polen“, sagt Mügelns Storchenbeauftragter Bernhard Sommer. Hinter dem kryptischen Kürzel am Ring des am 8. Juni 2018 beringten Tiers verbirgt sich ein einstiges Sorgenkind. Mampfred, von seinem Paten Tyler Lange so getauft, hieß so, weil er vor zwei Jahren noch der schmächtigste im Mügelner Horst war und seinem Namen erst noch gerecht werden sollte.

Fern der Landesgrenze ist er nun wieder aufgetaucht. „Das war der kleinste, der Nachzügler. Der hat’s geschafft – in Polen gesehen“, sagt Sommer, sichtlich begeistert. „Der war ganz spät gekommen, deswegen haben wir gesagt, der müsste noch ein bisschen was mampfen.“

Storchen-TV: Kamera wird im Herbst erneuert

Auch dieses Jahr sei es für die Mügelner ein gutes Storchenjahr gewesen, sagt er zufrieden. Zwar seien vereinzelt noch Störche in der Gegend zu sehen, aber der Horst ist seit 1. September, so schreibt er es in die Chronik, verlassen. Das weibliche Alttier sei bereits seit dem 21. August fort, das Männchen knapp zwei Wochen später ins Winterquartier aufgebrochen.

Die beiden sind, zumal unberingt, für Ungeübte nicht zu unterscheiden, aber er sehe das, sagt Sommer: „Die meisten wissen das nicht, aber es immer der männliche, der zuletzt weggeht.“ Außerdem habe das Männchen auch einen stärkeren Schnabel, beschreibt er. „Sonst sind sie gleich.“

Im Frühjahr hingegen sei es auch das Männchen, das zuerst den Horst wieder ansteuere. Spätestens dann soll auch das Storchen-TV wieder senden. Vermutlich ein Spannungsüberschlag während eines Gewitters hatte die alte Kamera außer Gefecht gesetzt, Storchenliebhaber können dem Heimatverein Mogelin unter der Kontonummer DE65 8509 4984 0044 0302 09 mit einer Spende helfen, sie zu erneuern.

Vier junge Weißstörche haben Mügeln 2020 verlassen

„Die Jungen sind hervorragend groß geworden, alle gleichzeitig durch gute Ernährung – dieses Jahr war ein Mäusejahr, die gab es genug“, betont Sommer. Vom Nahrungsangebot in den Blühstreifen, die etwa die Agrargenossenschaft Naundorf-Niedergoseln angelegt habe, profitierten seine Schützlinge, aber auch Grau- oder Silberreiher.

Keiner der Jungstörche kam bei der Fütterung zu kurz, sodass alle gemeinsam am 20. Juli aufgebrochen seien. „Komisch“, sagt Sommer, denn in anderen Jahren seien die Jungen etwas versetzt flügge geworden.

Kurz bevor die Abrissarbeiten an der Varia in Mügeln starteten, empfingen die vier Anfang Juni nicht nur Namen – Lenny, Veta, Marlon und Erna – sondern auch Ringe. Über die lässt sich ihr weiterer Weg zurückverfolgen, Sichtungen werden der Beringungszentrale auf Hiddensee gemeldet.

Mügelner Störche zieht es nach Osten

Bereits Ende 2019 meldete die sich zurück: Storch Anton, der 2017 vor einem Feuerwerk geflüchtet war, war 370 Kilometer entfernt im Südwesten Polens, nahe der Grenze zu Tschechien gesehen worden.

Mampfred, der ein Jahr später schlüpfte, zog es noch weiter: Er wurde in der Lubelskie, der Woiwodschaft Lublin gesichtet, dem östlichsten Verwaltungsbezirk des Nachbarlandes.

„Wahrscheinlich ziehen sie über Polen und sammeln sich dort“, vermutet Sommer. „Dort sind ja größere Populationen, in Masuren sind doch Tausende.“

Von Manuel Niemann