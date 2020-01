Mühlenpreis 2020 – so können Vorschläge eingereicht werden

Seit 1999 wird der Mühlenpreis von Sparkasse Leipzig, dem Landkreis Nordsachsen und der Leipziger Volkszeitung verliehen. 85 Geehrte gab es bisher. Die Initiatoren haben sich weitgehend an das Prozedere gehalten, das sich seit Jahren bewährt hat. Bis auf wenige Änderungen. Eine betraf 2015 die Schaffung zweier neuer Kategorien.

Für fast jede Preisverleihung lässt sich eine Besonderheit finden. In die Statistik des Jahres 2013 ging beispielsweise ein, dass so wie schon 2012 vier Herren gewannen, dass zwei Kramers zu den Gewinnern gehörten, die aber familiär nichts miteinander zu tun haben, und dass die Auszeichnung erstmals in ihrer bis dahin 15-jährigen Geschichte an einen Gewinner ging, der außerhalb der Grenzen des Altkreises Delitzsch lebte. 2014 schaffte mit Gerhard Wolf ein Ehemann die Ehrung, die seiner Frau Waltraude sechs Jahre zuvor zuteil wurde. Beide engagieren sich im Tierschutz. Gemeinsam in einem Jahr geschafft haben das bisher nur das Dölziger Sportler-Ehepaar Irma und Winfried Lehmann. Beide wurde 2011 ausgezeichnet.

Mit dem Eilenburger Gunter Kneiß und dem Torgauer Reiner Reimann bekamen 2017 zwei verdienstvolle Wehrleiter, die in diesem Jahr in den Ruhestand verabschiedet wurden, den Ehrenamtspreis des Landrates.

2018 stellten die Frauen drei der vier Sieger und entschieden erstmals in der Geschichte des Mühlenpreises eine Jahresauflage für sich. Insgesamt gesehen liegen in der Siegerliste aber die Männer an der Spitze: 59:26.