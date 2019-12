Oschatz

Mit Böllern hat ein unbekannter Täter in der Goethestraße in Oschatz drei Mülltonnen in Brand gesetzt. Wie die Polizei berichtete, wurden die Tonnen dadurch völlig unbrauchbar. Zeugen hatten am Montagmorgen gegen 6 Uhr einen lauten Knall vernommen und dann die Polizei informiert. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Es entstand Sachschaden in niedriger dreistelliger Höhe. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer ein.

Von lvz