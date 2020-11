Dahlen/Mügeln/Wermsdorf

Die Verordnung des Freistaats zum Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2 sorgt in der Collm-Region vorübergehend für einen kulturellen Kahlschlag: Viele Einrichtungen, die vor allem in der Freizeit genutzt werden, müssen über den November schließen, um Menschenansammlungen zu vermeiden und das Infektionsrisiko zu senken: Davon betroffen ist in Mügeln das Geoportal mitsamt Imbissangebot und das Mügelner Heimatmuseum.

Auch die Bibliotheksräume bleiben für Besucher geschlossen, jedoch können Bücher und andere Medien weiter ausgeliehen werden. Die Ausgabe erfolgt – wie bereits im Frühjahr erprobte – über das Fenster an der Gebäuderückseite. Wem der Lesestoff ausgeht, kann telefonisch Nachschub unter der 034362/ 41031 während der Öffnungszeiten oder per E-Mail an bibliothek@stadtmuegeln.de zur Abholung vorbestellen.

Die Dahlener Stadtbibliothek ist weiter zu den bekannten Zeiten geöffnet. Die Nutzung der Computer ist jedoch untersagt.

Die Wermsdorfer Zentralbibliothek hingegen bleibt bis zum 30. November geschlossen. Die Tourist-Information im Gemeindeamt erteilt telefonisch Auskünfte. Die Führungen des Freundeskreises Schloss Hubertusburg sind abgesagt.

Mit der Corona-Verordnung geht die Saison im Bäuerlichen Museum Schmannewitz abrupt zu Ende. Da der letzte Öffnungstag am ersten Advent noch in den November fällt, kann die Sammlung erst ab Ostern 2021 wieder besichtigt werden.

Von Manuel Niemann und Axel Kaminski