Oschatz

Die Freude währte nur kurz. Erstmals nach sechs Monaten durfte die Oschatz-Information am 20. April wieder ihre Tür für Besucher öffnen. Wenige Tage später musste coronabedingt wieder geschlossen werden. Ähnlich erging es auch dem Stadt- und Waagenmuseum.

Infektionszahlen gesunken

Nachdem die Infektionszahlen es nun zulassen, dürften beide Einrichtungen seit Freitag wieder geöffnet haben. Ist das auch passiert? Wie sieht es mit dem Platsch-Freibad aus? Und was ist mit Kulturveranstaltungen im Thomas-Müntzer-Haus?

Museum ab 27. Mai wieder offen

Als Geschäftsführer der Oschatzer Freizeitstätten GmbH hat Jörg Bringewald den Überblick. Das Stadt- und Waagenmuseum wird nach seinen Angaben am 27. Mai wieder geöffnet. Auch am 28. und 29. Mai sind hier Besucher willkommen – an allen drei Tagen in der Zeit zwischen 11 und 17 Uhr. „Ich gehe davon aus, dass das dann im Juni mit der neuen Verordnung wieder in reguläre Bahnen kommen wird“, so Bringewald.

Die Oschatz-Information soll ab Juni wieder öffnen. Quelle: Frank Hörügel

Die Oschatz-Information am Neumarkt soll erst ab Juni wieder öffnen. Hier seien noch einige technische Vorbereitungen zu treffen, so der Geschäftsführer. Bis dahin sei die Stadtinfo weiter über Telefon oder E-Mail zu erreichen.

Freibad Platsch in Oschatz Quelle: Katharina Stork

Das Platsch-Freibad darf erst ab dem 31. Mai wieder geöffnet werden, wenn die Inzidenz dann unter 100 ist. „Wahrscheinlich wird es ab 1. Juni werden – das ist unser Plan“, so Bringewald.

Derzeit noch ungewiss ist, ab wann wieder Kulturveranstaltungen in der Stadthalle stattfinden können. „Ich gehe davon aus, dass das erst ab Mitte Juni möglich sein wird“, hofft der Geschäftsführer. Was dann angeboten werden kann, müsse abgewartet werden. „Die Künstler brauchen ja auch einen gewissen Vorlauf.“

Anleihe und Rückgabe in Stadtbinbliothek

In der Stadtbibliothek sind bis auf Weiteres nur die Ausleihe und die Rückgabe von Medien möglich – wie in den vergangenen Wochen schon. „Wünsche diesbezüglich sollten den Mitarbeiterinnnen per Mail, Telefon oder Online-Ausleihe mitgeteilt werden“, so Uta Moritz, Geschäftsführerin des Eigenbetriebs Oschatzer Kultureinrichtungen, zu dem die Bibliothek gehört.

Die vollständige Öffnung der Bücherei mit dem ausgiebigen Stöbern in den Regalen und der neu gestalteten Ausstellung von Marcus Scholze und Janett Rohnstock wird frühestens möglich sein, wenn der Inzidenzwert im Lankreis Nordsachsen konstant unter 50 ist. „Wir warten diesbezüglich auf eine verbindliche Regelung in der nächsten Corona-Schutz-Verordnung des Freistaates“, so Moritz.

Von Frank Hörügel und Christian Kunze