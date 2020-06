Schmannewitz

Es ist ein Kleinod, das seine Besucher auf Zeitreise schickt – das bäuerliche Museum in Schmannewitz. Nachdem das Haus durch die coronabedingte Schließung in die verlängerte Winterpause geschickt wurde, kann die Ausstellung nun wieder an den Wochenenden besucht werden.

Abstandsregeln werden eingehalten

„Das wird auch wieder gut angenommen“, freut sich Gudrun Dietze vom Verschönerungsverein 1882 Schmannewitz, dessen Mitglieder sich ehrenamtlich um das Museum kümmern. Es seien immer zwei Helfer vor Ort: Eine Person am Einlass und eine weitere, die die Gäste so leite, dass die Abstandsregeln in den Ausstellungsräumen eingehalten werden können.

Schauvorführungen von alten Arbeitstechniken sind bei Besuchern besonders beliebt. Quelle: Bärbel Schumann

Zu denen, die jetzt wieder die Gelegenheit nutzen, sich über Alltag, Arbeit und Wohnkultur früher zu informieren, gehören vor allem Patienten aus den Schmannewitzer Reha-Kliniken. „Die Leute von dort nehmen das Angebot am Wochenende gerne an. Wir haben aber auch Stammgäste, die hierher kommen“, weiß Gudrun Dietze.

Absage trübte Stimmung

Obwohl die Vereinsmitglieder froh seien über die jüngsten Lockerungen, die eine Öffnung des Museums erlauben, trübte die Absage des am 24. Mai geplanten Schaubrotbacken etwas die Stimmung. Dieser Termin gehört zu den Höhepunkten im Vereinsleben. Schon Tage vorher wird dafür der alte Holzofen angefeuert, damit die Besucher später die frischen Brote direkt auf dem Hof kosten und kaufen können. „Das Brotbacken musste gestrichen werden. Das war nicht zu ändern und ging ja nicht nur uns, sondern vielen anderen Veranstaltern und Museen ebenso“, so Dietze.

Frisch aus dem Ofen werden Kuchen zum Erntefest serviert. Quelle: Bärbel Schumann

Alternative für das Brotbacken

Für die Freunde des kräftigen Landbrotes gibt es aber gute Aussichten: Wenn, wie geplant, am 3. Oktober das traditionelle Erntefest gefeiert wird, soll es dann auch Brot aus dem historischen Ofen geben. „Normalerweise backen wir im Herbst darin nur Kuchen, aber wir haben uns schon darauf geeinigt, dass wir dann das Schaubrotbacken in kleinerem Rahmen mit einbinden wollen“, kündigt die Schmannewitzerin an. Der Termin sei zwar noch ein ganzes Stück entfernt, man mache aber bereits Pläne und hoffe, dass die dann geltenden Regeln ein gemeinsames Erntefest mit allen Interessenten zulassen.

Nachfragen von Interessenten

Während der Schließung habe man erlebt, wie sehr das bäuerliche Museum geschätzt wird. So habe es immer wieder Anrufe von Interessenten gegeben. „Das freut uns sehr, gerade, weil wir ein kleines Museum sind und keine großen Kostbarkeiten hier haben“, meint Gudrun Dietze. Dabei stapelt sie tief, denn aus der anfänglichen Schau zum bäuerlichen Leben im einstigen Wohngebäude ist eine umfassende Sammlung geworden, die mittlerweile den gesamten Dreiseithof in Besitz genommen hat. Außerdem gibt es hier Wissenswertes zum Fremdenverkehr in Schmannewitz.

Von Jana Brechlin