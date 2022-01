Musiker zeigten sich 2021 kreativ und produktiv

Oschatz

Ja, das Jahr 2021 war alles andere als leicht. Besonders betroffen: die Künstler. Um das zu verdeutlichen, zeigten viele von ihnen für die Kampagne „Kulturgesichter“ ihr Gesicht. Im März haben daher auch die fünf Musiker aus Eilenburg, Oschatz, Wurzen und Bergwitz der Band „Voice of Thistle“ zur Kulturbastion nach Torgau gefunden. „Wir durften seit einem Jahr nicht mehr wirklich auftreten. Wir wollen uns den Leuten wieder ins Gedächtnis rufen“, sagte damals Bandmitglied Kristin Bittig aus Oschatz. Zum Glück war für sie 2021 einiges los. Die Bandmitglieder waren dankbar über die Auftritte vor Publikum. Und so veröffentlichte die OAZ auch einen großen Bericht über die Band. Der Dezember war wieder sehr ruhig, Auftritte fielen aus.

Das Wohnzimmerkonzert

Ein Highlight 2021 war für sie vor allem das verloste „Wohnzimmerkonzert“ vor etwa 20 Personen. „Es wurde vom Wohnzimmer nach draußen in den Garten verlegt, damit auch die Nachbarn dabei sein konnten. Es war eine wunderschöne familiäre Atmosphäre. Für mich persönlich das schönste Konzert in diesem Jahr“, sagt Kristin Bittig, die Flötistin der Band. Und das zu Weihnachten veröffentlichte und mit viel Aufwand selbstgedrehte Video konnte sich wirklich sehen lassen. Viele Details, und Qualität ließen die Band darin glänzen.

Wahnsinnig gefreut habe ich mich darüber, dass im Oktober die neue CD von der Wermsdorfer Mittelalterband Viscum bei mir in den Briefkasten flatterte. Viele Beiträge über die Band und deren Mitglieder wurden bereits in der OAZ veröffentlicht. So war es 2021 ein Beitrag über den Gitarristen der Band, Christian Angerer. Jedoch nicht über sein musikalisches Talent, sondern über sein künstlerisches. Meist dunkel und mystisch, manchmal gruselig, aber immer originell – so sind die Bilder des Wermsdorfers. Die Ideen zu seinen Bildern entstehen zuerst in seinem Kopf – und die folgende Nacht entscheidet dann, ob sie verworfen oder in die Tat umgesetzt werden.

2D-Artist

Die Figuren entstehen meist zuerst auf einem Blatt Papier. Die Skizze wird eingescannt und am Tablet mit großem Grafikdisplay und einer beliebten Kreativ-App weiter bearbeitet. „Ich arbeite noch viel mit Outlines, also stark erkennbaren Außenlinien. Viele Künstler verzichten darauf, sodass mit verschiedenen gestalterischen Mitteln ein 3D-Bild entsteht. Ich bin eher der 2D-Artist. Ich gestalte alles mit Farben, hinzu kommen Licht und Schatten, Glanzeffekte und mehr.“ Für die Bilder selbst sollten sich die Betrachter Zeit nehmen und auf die Details achten. Denn die Bilder erzählen oft eine ganz andere Geschichte, als es auf dem ersten Blick scheint. Und um den Bogen zurück zur Band Viscum zu spannen: Christian Angerer gestaltete auch das Cover der neuen CD selbst.

Beeindruckt war ich in diesem Jahr von dem Manager der Band Goitzsche Front, Steven Dornbusch und seinem Selbstbewusstsein. Denn obwohl er sich – wie er selbst zugibt – am Anfang dafür schämte, gab er letztendlich ganz offen und ehrlich zu: „Weißt du was, drauf geschissen! Lass uns drüber reden! Das Leben schreibt gerade seine Geschichten. Und dieser Teil gehört dazu.“ Denn um in der Coronazeit über die Runden zu kommen, arbeitete der 43-Jährige drei Mal in der Woche an der Tankstelle. Natürlich hatte er es alles anders geplant. Denn es sollte mit Veranstaltungen weiter gehen. Doch viele Anzahlungen, die bereits zuvor getätigt wurden, sind durch die Corona-Krise verpufft.

Drei Doppelschichten

Um das Managerunternehmen „Newado entertainment GmbH“ erhalten zu können, musste er sich etwas einfallen lassen – und bekam das Angebot, an der Tankstelle zu arbeiten. Und das macht er nun seit August 2020 an drei Tagen die Woche in Doppelschichten, um das Geld zu verdienen, das zum Leben reicht. „Als ich zum ersten Mal an der Tankstelle von Goitzsche-Front-Fans erkannt wurde, dachte ich: ,Scheiße, was denken die jetzt von dir?‘ Dann kam diese Person jedoch zurück und sagte: ‚Du bist der Manager von Goitzsche Front? Respekt, dass du hier stehst!‘ Das hat mir Kraft gegeben.“ Steven Dornbusch weist auch auf das neue Album von Goitzsche Front hin. „Dieses entstand in der Corona-Zeit und ist so vielseitig, wie kein anderes Album zuvor.“

So ist auch bei den Künstlern immer ein Hoffnungsschimmer zu sehen. Sie geben nicht auf. Und ich bin dankbar dafür, mit ihnen gesprochen zu haben und froh darüber, dass ich über sie und ihr aktuelles Leben berichten durfte.

Von Kristin Engel