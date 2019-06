Lampertswalde

Mit einer alten Trompete hat alles angefangen: Ein einziges Instrument war es, das zunächst die Aufmerksamkeit Lampertswalder Jugendlicher fesselte – und doch war dieser Augenblick die Geburtsstunde des Musikvereins mit heute 22 aktiven Mitgliedern, der in diesem Jahr sein 60-jähriges Kapellenbestehen feiert. Das erste Festkonzert dazu findet am Sonntag, dem 30. Juni, in Oschatz statt. Ein Wochenende später wird dann in Lampertswalde aufgespielt.

Begründer der Blasmusik im Ort – und Besitzer jener sagenumwobenen Trompete – war Heinrich Hessler. Er rief 1959 eine Bläsergruppe ins Leben. Zunächst wurden Interessierte dort in Trompete und Tenorhorn unterrichtet, später kamen Posaunen, Tubas, Klarinetten und Schlaginstrumente hinzu. Erste Auftritte folgten bald, später wurden sogar Radio und Fernsehen auf die jungen Musiker aufmerksam – sie traten zum Beispiel 1967 in der Sendung „Köpfchen, Köpfchen und Profil“ auf. Die Lampertswalder absolvierten schon bald Auftritt um Auftritt und wurden zu einem Aushängeschild der ganzen Region.

Gründer Heinrich Hessler

„Die Entwicklung unserer Musik ist immer ganz eng mit bestimmten Personen verbunden gewesen“, sagt Klaus Köppe, heute Vorsitzender des Musikvereins. Neben Gründer Heinrich Hessler habe zum Beispiel auch Georg Schünemann die Kapelle geprägt. Der Trompeter aus Naundorf übernahm während eines Sommerlagers die Probenarbeit und brachte den Mitgliedern auch das Einmaleins der Musiklehre bei. Später übernahm Rolf Schirmer die Leitung des Orchesters. Ein Glücksfall, denn der Leipziger Konzertmeister hatte 36 Jahre lang das Rundfunkblasorchester geleitet und brachte nicht nur Können, sondern auch reichlich Erfahrung an der Spitze eines Orchesters mit. 2003 übergab Schirmer schließlich dann den Taktstock an Georg Andre, der bis heute musikalischer Leiter ist.

Viel Schönes mit der Kapelle erlebt

Zwar musste immer fleißig geprobt und dafür auch mal auf etwas verzichtet werden, blickt Klaus Köppe auf die Jahre zurück, sagt aber: „Dafür haben wir viel Schönes mit der Kapelle erlebt.“ Da waren zum Beispiel Konzertreisen ans Schwarze Meer, nach Tschechien, Südtirol oder Ungarn sowie mehrfach Auftritte im Europäischen Parlament in Straßburg. Hingekommen seien Vereinsfahrten oder Treffen mit anderen Kapellen. So würden seit vielen Jahren Kontakte nach Tschechien gepflegt, und die Freundschaft mit der Blaskapelle Borovinka aus Trebic habe bis heute Bestand.

Doppelte Feier

Sein 60-jähriges Bestehen feiert der Musikverein Lampertswalde gleich zweimal: Am Sonntag, dem 30. Juni, mit einem Festkonzert im „O“ im O-Schatz-Park (Beginn 15 Uhr), zu dem auch Wegbegleiter und Freunde eingeladen sind. „Dann spielen wir natürlich unsere Klassiker, aber auch neue Stücke“, kündigt Klaus Köppe an. So habe man die „Wachtelpolka“ aus dem Anfangsrepertoire bearbeitet und zum Jubiläum neu aufgelegt. Dieses Stück soll dann auch erklingen, wenn am 6. und 7. Juli zum Festwochenende in den Park Lampertswalde eingeladen wird.

Von Jana Brechlin