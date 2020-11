Borna

Brauchen die Bornaer bald einen Bürgerbus, um ihre alltäglichen Besorgungen erledigen zu können? Ingrid Drexler von der Seniorengemeinschaft sprach dieses Thema in der Bürgerfragestunde der Ratssitzung am Dienstag an.

Weniger Läden – mehr Fahrten nach Oschatz

„Der Edeka bei uns macht bald zu“, nannte sie einen Grund für ihr Anliegen. Außerdem gäbe es Gerüchte, dass auch der Fleischer bald schließen würde. „Das steht nicht zur Debatte“, betonte Jens Hanke von der Mergendorfer Fleischwaren GmbH. Das grenze schon an Rufmord und Verleumdung. Zwar gäbe es aufgrund personeller Engpässe gelegentlich verkürzte Öffnungszeiten, aber keine Absicht, das Geschäft zu schließen.

Mit dem Bürgerbus in die Stadt?

Aber allein mit der von Gottfried Bräuer bestätigten Schließung des „nah und gut“ zum Jahresende fehlt den Bornaern dann der Nahversorger. Der Bürgerbus wäre nach Ingrid Drexlers Ansicht dann für alle selbst nicht mehr mobilen Senioren das geeignete Mittel, um nach Oschatz zu kommen. Das würde sicher auch von jenen, die dort einen Arzttermin hätten, gut angenommen. Natürlich könnte so ein Bus auch noch andere Ortsteile bedienen.

Förderung nicht unwahrscheinlich

Bürgermeister David Schmidt (parteilos) betonte die zweite Seite der Medaille. Der Bürgerbus funktioniere nur mit einem ausreichend großen Pool ehrenamtlicher Fahrerinnen und Fahrer. Man würde dafür etwa zehn bis 15 Leute brauchen. Dazu gehöre auch eine Struktur, die als Träger dieses Bürgerbusses auftrete. Weniger Sorgen mache er sich um die Bereitstellung des Busses selbst. „Der Landrat ist ein Fan des Bürgerbusses“, schätzte David Schmidt die Chancen auf grünes Licht vom Landkreis ein. Fördermöglichkeiten gäbe es durchaus.

Linienbusse außerhalb der Schulzeit spärlich genutzt

Aron Höptner ( CDU) erkundigte sich, ob der Bürgerbus dann auf Vorbestellung fahren würde wie ein Rufbus. Außerdem wollte er wissen, inwieweit die Omnibus-Verkehrsgesellschaft „Heideland“ diesen Bedarf abdecken könnte. Ingrid Drexler betonte, dass die Linienbusse in Oschatz dann nicht bis an jene Stellen fahren, wo die Bornaer hin möchten. Bernd Girnus ( CDU) merkte an, dass nach seiner Beobachtung jene Linienbusse, in denen keine Schüler mitfahren, nur spärlich genutzt würden.

Die OVH bietet auf der Strecke Oschatz-Bornitz-Strehla (Linie 810) von Montag bis Freitag täglich acht Fahrten von Borna nach Oschatz an. Für Erledigungen in der Großen Kreisstadt kommen davon nur sieben in Frage, weil nach der letzten Ankunft in Oschatz kurz nach 18 Uhr kein Bus wieder zurück auf Land fährt.

Dieses Angebot sieht Holger Klemens, Geschäftsführer der Omnibus-Verkehrsgesellschaft „Heideland“ (OVH) als ausreichend an. Immerhin biete man in der Woche tagsüber aller zwei Stunden Fahrten in jede Richtung an. Noch komfortabler wäre nur ein Plus-Bus, der aber der Verbindung größerer Orte miteinander vorbehalten sei. An die Linie 810 bestehe am Oschatzer Busbahnhof zudem Anschluss an den Stadtbus, so dass auch verschiedene Einkaufscenter erreichbar seien. Hinsichtlich der Schließung des Einkaufsmarktes in Borna wolle man auf Sicht fahren. Sollten sich eine stärkere Nachfrage einstellen, könnte die OVH sicherlich reagieren.

Von Axel Kaminski