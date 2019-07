Collm

Im Café „Wach“ in Collm wird ein Vortrag mit Diskussionsrunde zum Thema Digitalisierung für diesen Abend angekündigt. Referent: Noah Knittel. Was keiner vermutet, auch nicht jene, die im Internet auf Suche nach Informationen gingen: Der erfolgreiche ehemalige Collmer ist Legastheniker.

Zehn Jahre studiert

Noah Knittel steht kurz vor Studienende. „Ja, zehn Jahre lang habe ich studiert“, sagt der 30-Jährige, der heute in Freiberg in einer WG lebt. Nach dem Abi in Oschatz begann er in Halle Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren, dann Betriebswirtschaft in Freiberg. Fast drei Jahre an der süddänemarkschen Uni folgten, ehe er ein Auslandssemester in Singapur einlegte. Jetzt steht Noah Knittel vor dem Masterabschluss im Bereich strategische Unternehmensentwicklung. In all den Jahren hat er nebenbei in 15 verschiedenen Job gearbeitet. Jobs, um Grundarbeiten, wie er es bezeichnet, kennenzulernen.

Erarbeitetes Geld investiert

Meist wurde das erarbeitete Geld in Aktien oder in Kurse und Seminare gesteckt, um sich neues zusätzliches Wissen anzueignen. Ein Teil floss aber auch in eigene Unternehmen. Die Palette reicht dabei von Garagenvermietungen bis hin zum Start up mit einem Team, das ein mobiles Flipchart entwickelte. Kaum zu glauben, all das als Legastheniker geschafft zu haben. „Dafür habe ich anderswo mehr zu bieten“, sagt er. Und: Man muss sich nur zu helfen wissen. Die Bachelor-Arbeit habe er einfach diktiert und schreiben lassen. Die für den Master in Englisch zwar selbst geschrieben, aber dafür mehrfach von anderen überprüft. Später wird all das glaubhaft, als bei Noah Knittels Präsentation sich doch der eine oder andere Buchstabe an falscher Stelle befindet. Das stört jedoch keinen in der Runde, denn die Gäste haben längst gemerkt, dass da einer mit ganz viel Kompetenz, Erfahrungen und Ehrgeiz vor ihnen steht.

Dienst im Café

In diesen Tagen greift er seiner Mutter Uta sozusagen unter die Arme, übernimmt den Dienst in deren Café „Wach“, während sich ein Teil der Knittel-Familie Urlaub gönnt.

Die Mutter beraten

Eigentlich ist es auch ein bisschen sein Cafè, denn Noah Knittel hat seine Mutter beraten, Ideen und Konzept mitentwickelt. Stets bedacht, auf Nachhaltigkeit. Und wenn er erzählt, kann man sich sicher sein, dass hier noch viele Ideen schlummern. Zu spüren ist auch, dass er sich viele Gedanken nicht nur um das kleine Café macht, sondern auch um das Dorf, die Region. Soll auch heißen Infrastruktur, touristische Angebote, Digitalisierung. Ohne letzteres gehe heute gar nichts mehr. Zudem ein Thema, dass für Deutschland noch viele ungeahnte Möglichkeiten bereithält. Anlass, genau zu diesem Thema einen Vortrag zu gestalten, über Erfahrungen im Ausland zu berichten und mit den Gästen zu diskutieren. Digitalisierung sei mehr als schnelles Internet, Mailverkehr. Noah Knittel zeigt an Hand von Dänemark auf, wie es im Alltag der Bürger einziehen, beispielsweise Bürokratie abbauen oder auch in schwierigen Situationen vieles erleichtern kann. In Dänemark habe jeder Bürger eine Identitätsnummer. Vom Staat gibt es kostenlos ein Postmailfach, über das alle Informationen der Behörden zum Bürger gelangen und auch der Schriftverkehr darüber in Gegenrichtung erfolgt. Ob Bar oder Würstchenstand auf der Straße – per Identitätskarte könne man auch bezahlen. Unvorstellbar für manchen in der Runde.

Singapur weit vorn

In Singapur könne man über das Smartphone per App nicht nur über die Busabfahrtszeiten informiert werden, sondern auch zu der Zeit, die man von seinem derzeitigen Standort benötige, um die nächste Haltestelle aufzusuchen. Viele Bespiele folgen.

Deutschland weit hinten

Und wo steht Deutschland? Nicht nur für Noah Knittel steht fest: Weit hinten, da gibt es noch sehr viel zu tun. Der derzeit viel gerühmte Breitbandausbau sei da eigentlich schon wieder überholt, da er nicht überall die von vielen Bürgern erhofften Verbesserungen bringt. Das Thema Funknetz muss ebenso betrachtet werden, denn nicht überall kann heute das Handy zu jeder Zeit umfänglich genutzt werden. Für Unternehmen aber unerlässlich, wird zu einer Standortfrage.

Knittel weiß auch hier, wovon er spricht. Man darf gespannt sein, wo man den 30-Jährigen in fünf oder zehn Jahren beruflich wieder trifft. Fest steht auf alle Fälle: Legasthenie ist kein Hinderungsgrund, keine Hürde, um erfolgreich zu sein.

Von Bärbel Schumann