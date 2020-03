Mügeln

Bei Mügeln hat in der Nacht zum Mittwoch vermutlich ein Wolf mehrere Schafe gerissen. Das berichtete die Polizei. Der Halter einer Schafherde habe sich an eine Polizeistreife gewandt und mitgeteilt, dass sich auf der umzäunten Wiese hinter seinem Grundstück an der Döbelner Straße offenbar eine Wolfsattacke ereignet habe. Das Landratsamt wurde in Kenntnis gesetzt.

Von LVZ