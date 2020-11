Mutter aus Mügeln fürchtet um unbeschwerte Kindheit

Mügeln

Wenn Pepe nach Hause kommt, wäscht er zu allererst die Hände. Daran muss den Achtjährigen mittlerweile niemand mehr erinnern. Seine Mutter Claudia Herrmann könnte sich über die Beflissenheit ihres Sohnes freuen, ihr ist das aber eher unheimlich. „Ich frage mich schon seit längerem, in was für einer unwirklichen Zeit mein Kind aufwachsen muss“, beschreibt sie und berichtet wie es zur Normalität geworden ist, jeden Morgen zu schauen, ob der Mund-Nasenschutz im Ranzen ist.

Unbeschwertheit verschwindet

In Zeiten, in denen ganze Klassen oder gar Schulen in Quarantäne müssen, ernsthaft überlegt wird, ob sich Kinder nur noch mit einem festen Freund treffen sollen oder appelliert wird, dass sich die Kleinen lieber von ihren Großeltern fernhalten, um diese nicht anzustecken, fürchtet die Mügelnerin um die Leichtigkeit, die zu einer unbeschwerten Kindheit gehört.

Anzeige

Ängste der Kinder

„Das macht etwas mit den Kindern“, ist sie überzeugt. So sei sie von ihrem Sohn gefragt worden „Bin ich schuld, wenn meine Schule zu machen muss?“ Im näheren Umfeld habe sie die Angst eines zehnjährigen Kindes erlebt, das die Befürchtung äußerte, die Eltern könnten schwer erkranken, wenn es das Virus aus der Schule mitbringt. „Es ist erschreckend, welche Gedanken sich Kinder machen“, bedauert Claudia Herrmann, „die Normalität – zwanglos spielen, sich ohne schlechtes Gewissen schmutzig machen, einen Freund mal drücken – ist völlig verloren gegangen.“

Einsicht in Regelungen

Dabei, betont die 41-Jährige, die als Tierärztin arbeitet, verstehe sie, dass die Regelungen notwendig sind: „Die Hygienemaßnahmen haben natürlich einen Sinn, darüber will ich gar nicht diskutieren.“ Vielmehr gehe es ihr darum, den Nachwuchs nicht aus den Augen zu verlieren, während über andere Gruppen oder Branchen viel diskutiert wird.

Alte Sitten gelten nicht mehr

„Wir haben unserem Sohn gelernt, dass es zur Höflichkeit gehört, anderen die Hand zu geben. Das haben wir ihm nun wieder abgewöhnt“, beschreibt sie. Während er früher im Hort mit den älteren Kindern Fußball spielte, werden die Klassen mittlerweile wieder getrennt betreut. „Auf die Kleinen achten und von den Großen lernen, ist wichtig für die Entwicklung von Kindern, aber gerade unmöglich“, bedauert Claudia Herrmann.

Spontanität bleibt auf der Strecke

Für den Zweitklässler, der in Neusornzig die Grundschule besucht, sei das eine sehr prägende Zeit. Nichts sei mehr planbar, denn es könnte unerwartet dazu kommen, dass man mit dem Kind in Quarantäne muss. Der Kindergeburtstag Anfang November musste ausfallen, obwohl Pepe seine Freunde aber jeden Tag in der Schule sieht. Und zuletzt ärgerte sich die Mügelnerin über die Diskussion, eine generelle Mundschutzpflicht im Unterricht einzuführen, durch die die Kinder dann permanent sehr feuchte Luft einatmen würden.

Viel Reden und Erklären

Bei alldem versucht Claudia Herrmann ihrem Sohn möglichst unaufgeregt die nötigen Maßnahmen zu erklären. „Vor allem am Anfang haben wir viel darüber geredet.“ Dabei sei es bemerkens- und zugleich bedauernswert, wie schnell sich die Kleinen mit den Einschränkungen arrangieren. „Ich hab mich schon ein bisschen daran gewöhnt“, sagt der achtjährige Pepe selbst und hat gleich seine Maske zur Hand. Und immerhin könne er nachmittags draußen mit einem Nachbarn Fußball spielen. „Sie sind so brav und ermahnen sich gegenseitig, ständig die Hände zu waschen und niemand anzustecken, das finde ich traurig“, sagt Claudia Herrmann. Um die Situation gut zu bewältigen, bräuchten die Jüngsten besonders viel Begleitung und Unterstützung.

Von Jana Brechlin