Mutter des Oschatzer Brandstifters: „Er war immer ein lieber Junge“

Leipzig/Oschatz

Erstmals zeigte Robert L., der sich derzeit wegen schwerer Brandstiftung und anderer Delikte am Landgericht Leipzig verantworten muss, Gefühlsregungen. Am dritten Verhandlungstag wurden die Eltern des 37-Jährigen als Zeugen vernommen. Der 78 Jahre alte Vater wollte sich nicht äußern, die 64 Jahre alte Mutter des Angeklagten war aber dazu bereit.

Angeklagter wohnte bis zur Inhaftierung bei seinen Eltern

Sichtbar nervös nestelte Robert L. an seinen Fingern herum, als seine Mutter am Montagvormittag in den Zeugenstand gerufen wurde. Verlegen hobt er seine linke Hand zum Gruß. „Er war immer ein lieber Junge“, sagte die 64 Jahre alte Oschatzerin mit zittriger Stimme. Bis zu seiner Inhaftierung im April 2019 wohnte ihr angeklagter Sohn, dem eine ganze Serie von Brandstiftungen am Königreichssaal der Zeugen Jehovas und an mehreren Fahrzeugen zur Last gelegt wird, bei seinen Eltern. In den vergangenen Jahren beobachtete die Mutter Veränderungen an ihrem Sprössling. Seine Stimmung schwankte von Tag zu Tag. „Ich nehme an, dass das an Drogen lag“, sagte die Rentnerin.

Zuhause nie über Straftaten gesprochen

Ob ihr Sohn etwas gegen die Zeugen Jehovas habe, wollte der Richter wissen. „Ich weiß es nicht, das war bei uns Zuhause nie ein Thema“, sagte die Zeugin. Generell hätten die Eltern nie mit ihrem Sohn über die Straftaten gesprochen. „Er ist und bleibt unser Kind“, sagte die 64-Jährige.

24 Bienenvölker verbrannt

Am Montag wurden noch weitere Zeugen vernommen, einer davon ein 70 Jahre alter Bienenzüchter. In dessen Bienenwagen bei Striesa überwinterten 24 Bienenvölker. Anfang Januar 2018 schlug für die Insekten die letzte Stunde. Der Wagen samt Bienen ging in Flammen auf – Schaden rund 15 000 Euro. Das Feuer soll Robert L. gelegt haben.

Auch beim Brand eines Autos mit slowakischen Kennzeichen am E-Werk in Oschatz soll der Angeklagte seine Finger im Spiel gehabt haben. „Zu 99,9 Prozent“ war sich ein Beamter des Oschatzer Polizeireviers sicher, dass er anschließend Robert L. in der Nähe des Tatortes gesehen hatte.

Gesamtfreispruch nicht zu erwarten

Nach einer nichtöffentlichen Beratung mit dem Schöffengericht, dem Staatsanwalt und dem Verteidiger sagte der Vorsitzende Richter Rüdiger Harr, dass derzeit nicht klar sei, ob Robert L. jede einzelne Straftat nachgewiesen werden könne. Ein Gesamtfreispruch sei jedoch nicht zu erwarten, betonte Harr.

Wie geht es nun weiter? Am Donnerstag, dem 4. Verhandlungstag, soll eine Psychologin als sachverständige Zeugin zur Verfassung von Robert L. gehört werden.

Von Frank Hörügel