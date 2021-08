Gostewitz

Der Veranstaltungsort am ländlichen Stadtrand von Riesa musste in diesem Monat einen schweren Schlag hinnehmen. Licht- und Tontechnik im Wert von rund 20 000 Euro wurde aus der Scheune gestohlen. „Zum Diebesgut gehören unter anderem vier Monitorboxen, eine Mischeinheit für die Lichttechnik, LED-Lampen und Traversenlifte“, erläutert Jan Giehrisch vom Wohnkulturgut Gostewitz.

Technik war nicht versichert

Nichts davon sei versichert gewesen, weil die Scheune noch nicht so ausgebaut gewesen sei, dass man eine bezahlbare Police für dort gelagerte Technik bekommen könnte. Der Einbau neuer, einbruchssicherer Tore sei für nächstes Jahr geplant gewesen. Jetzt sollen erst einmal Kameras und Bewegungsmelder installiert werden.

Ausstattung wieder neu erarbeiten

Nachdem man sich wie vor den Kopf geschlagen gefühlt habe, als man die Verluste registrieren musste, sei das Aufgeben eine Option gewesen, über die man nur ganz kurz diskutiert habe. Nun wolle und müsse man wieder von vorn damit beginnen, sich gut funktionierende Veranstaltungstechnik zu erarbeiten.

Erste Einnahmen erwarten man wieder mit dem Auftritt von „Schwarze Grütze“ am Sonntag, dem 4. September, 18 Uhr. Dirk Pursche und Stefan Klucke gastieren in Gostewitz mit dem Programm „Vom Neandertal ins Digital“. Es bietet äußerst bitterwitzige Gesellschafts-Selfies. Das Duo hält seine Kamera direkt auf unsere schlimmen Stellen und entwickelt daraus seine Geschichten. Die beiden bösen Barden bleiben ihrem Ruf treu: Pechschwarzer Humor paart sich mit genialen Wortspielen.

Spendenkonten eingerichtet

Wer den vom Einbruch betroffenen Akteuren – dass sind neben dem WKG der Kulturförderverein Riesa und Techniker Rudolf Gallitzdorfer – über das Eintrittsgeld hinaus helfen möchte, kann dafür eines der beiden eingerichteten Spendenkontos nutzen.

Eine weitere Möglichkeit der Hilfe bestehe darin, die Täter zu finden – auch wenn sich Jan Giehrisch nicht erhofft, dass man so wieder an das Diebesgut gelangen könne. Aber vielleicht könne man die Täter aus dem Verkehr ziehen.“ Vielleicht hat am Abend des 10. August jemand mehr erkannt, als dass ein rot-blauer 7,5-Tonner straßenseitig dicht am Scheunentor abgestellt war – oder kennt jemanden, der etwas beobachtet hat.

Von Axel Kaminski