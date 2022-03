Oschatz

Auf dem Verbindungsweg zwischen Venissieuxer Straße und Trebicer Weg, wo Olaf Schmidt vom Naturschutzbund (Nabu) gemeinsam mit Familie Girisch eine Informationstafel zum Müllproblem aufgebaut hat, gäbe es dieses eigentlich nicht. Aber ein paar Meter weiter, an den Hecken, die die Schmetterlingswiese des Nabu von der Straße abgrenzt, sähe es schon anders aus.

Olaf Schmidt zeigt sich erfreut darüber, dass es Informationsmaterial gibt, dass den Zeigefinger unten lässt und mit einer Portion Humor auf die Probleme mit der illegalen Müllentsorgung hinweist. Statt eindringlicher, aber trotzdem gern ignorierter Hinweise, dass an dieser oder jener Stelle das Ablagern von Müll verboten sei, wird erläutert, wie lange es dauert, bis einige der gern weggeworfenen Produkte verrotet sind. Selbst für die hier „Blauer Dünstling“ genannte Zigarettenkippe sind es zwei bis sieben Jahre.

Da sich allerdings nicht jede und jeder belehren lässt, startet die Oschatzer Nabu-Ortsgruppe am Sonnabend, dem 2. April zu ihrem Umwelttag eine Müllsammelaktion. Bewusst nutzt man dafür den selben Termin wie die Stadt Oschatz mit ihrem Frühjahrsputz, um von der Logistik dafür zu profitieren. Treffpunkt ist 9 Uhr am Hetzeberg, zwischen Altoschatz und Naundorf.

„Wir werden an verschiedenen Stellen den Müll einsammeln, je nachdem, wie viele Leute auf unseren Aufruf reagieren“, erklärt Olaf Schmidt. Bei der Premiere vor sieben Jahren habe man sich an gleicher Stelle getroffen, aber gerade diesen stark vermüllten Bereich ausgeklammert. Sonst wären die Müllsäcke in kürzester Zeit voll und nur ein einziger Schandfleck beräumt gewesen.

An die Aktion des Nabu schließt sich Radsport Schatzki an. Händler und Aktive wollen ihre BMX-Strecken beräumen. Unterstützt wird die Aktion von der Agrargenossenschaft Altoschatz-Merkwitz sowie vom Garten- und Landschaftsbau Müller. Einen Tipp hat Olaf Schmidt für alle, die sich beteiligen wollen: Sonntagskleidung ist an diesem Sonnabend nicht erforderlich, strapazierfähige Kleidung und ebensolches sind Schuhwerk gefragt, Handschuhe ein Muss.

Von Axel Kaminski