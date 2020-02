Nach 15 Jahren Pause erstmals wieder Nutrias in Oschatz

Oschatz

Noch vor ein paar Jahren boten sie ein alltägliches Bild an den Ufern der Döllnitz. Nutrias waren an dem Flüsschen heimisch geworden, und die Biberratten – wie die Nutrias auch genannt werden – hatten rasch die Herzen tierlieber Oschatzer erobert.

Nutrias vermehrten sich ungebremst

Doch damit war im Jahr 2005 schlagartig Schluss. Da sich die Tiere ungebremst vermehrten, wurde nun zur Jagd auf sie geblasen. Grund: Die Vorbereitungen zur Landesgartenschau in Oschatz im Jahr 2006 liefen auf vollen Touren. Und die Nutrias sind zwar ungefährlich für Menschen, richten aber große Schäden an der Uferböschung an. Genau das konnte man bei der Landesgartenschau nicht gebrauchen. Denn das Gartenschaugelände liegt direkt an der Döllnitz, und für diese grüne Schau wurde extra der Rosensee mit Döllnitzwasser angestaut.

Die Bekämpfung der Nutrias war so effektiv, dass sie seitdem nicht mehr gesichtet wurden – bis vor einigen Tagen. Dem OAZ-Leser Jürgen Albrecht gelang am Döllnitzufer in Höhe der Ambrosius-Marthaus-Straße ein Schnappschuss, der beweist: Die Nutrias sind zurück. Und tatsächlich handelt es sich hier nicht um eine zum Verwechseln ähnliche Bisamratte, sondern um ein Nutria. „Bei Nutrias sind die Tasthaare an der Schnauze grau-weiß und bei Bisamratten schwarz“, weiß Andreas Kuhne. Der Torgauer Flussmeister ist auch für die Döllnitz und Dahle in der Region Oschatz zuständig. Kuhne ist der Ansicht, dass die Nutrias 2006 nicht vollständig ausgerottet wurden: „Man kriegt niemals alle.“

Sofortkontrollen an der Döllnitz

Aufgrund der OAZ-Anfrage bei der zuständigen Landestalsperrenverwaltung Sachsen haben Mitarbeiter der Behörde am Dienstag Sofortkontrollen an der Döllnitz in Oschatz durchgeführt. Dabei sei nur ein einzelner Nutria gesichtet worden. „Aus Sicht der Landestalsperrenverwaltung deuten die örtlichen Anzeichen allenfalls auf vereinzelte Exemplare dieser Tiere hin. Eine Bekämpfung ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht notwendig“, teilt Patricia Zedel von der LTV mit. Eine Großoffensive wie im Jahr 2006 wird es also so schnell nicht wieder geben.

Auch das Vorkommen von Bisamratten sei in letzter Zeit weniger problematisch gewesen. „Die vorhandenen Fraßschäden an den Ufergehölzen stammen vom Biber“, so Zedel. Tatsächlich haben sich Biber seit etwa sechs Jahren an der Döllnitz in der Region Oschatz ausgebreitet. „Wenn die Bäume wie abgenagte Bleistifte aussehen, dann sind das Biber. Die sind streng geschützt, da können wir nichts machen“, sagt Flussmeister Kuhne.

Biber kommen aus der Elbe

Die Biber in der Region Oschatz kommen nach Einschätzung des Naturschutzbeauftragten Steffen Spänig aus der Elbe, in welche das Flüsschen Döllnitz in Riesa mündet. Die Biber wandern stromauf ins Wermsdorfer Teichgebiet und von dort aus in die Mulde. Auch in der Gegenrichtung gelangen die Tiere an die Döllnitz. Zunehmend bereiten die Biber hier Probleme. Ihre Staudämme sollen zum Beispiel Anwohner der Tauschke so verärgert haben, dass sie die Bauwerke zerstört haben sollen – ein Fall für den Staatsanwalt.

Von Frank Hörügel