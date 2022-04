Nach Baby-Boom neuer Spielplatz für Liptitz

Liptitz

Lange ging es in Liptitz ruhiger zu. Die Zeiten, in denen viele Kinder draußen toben und lautstark spielen, schienen vorbei zu sein. Doch das hat sich gehändert: Das Dorf im Süden der Gemeinde Wermsdorf hat in den vergangenen Jahren einen kleinen Baby-Boom erlebt. Von 189 Einwohnern des Ortes gibt es heute immerhin 17 Mädchen und Jungen im Alter bis zu zwölf Jahren. Und für diese Kinder steht nun auch wieder ein Spielplatz zur Verfügung. Beim Vor-Ort-Termin in dieser Woche bekräftigten Vertreter von Heimatverein und Ortschaftsrat einmal mehr die gute Entwicklung des Dorfes in der jüngsten Vergangenheit.

„Wir haben wieder junge Eltern mit kleinen Kindern in Liptitz, worüber wir uns sehr freuen“, sagte Sabine Schönberg vom Heimatverein. „Die jungen Leute leben gerne hier und bringen sich ein, sie haben tolle Ideen und natürlich wollen wir auch, dass sich alle hier wohlfühlen“, fügte sie hinzu. Deshalb sei der Spielplatz ein langer und oft geäußerter Wunsch gewesen.

Wunsch der Eltern

Für die Umsetzung hatte sich auch Barbara Scheller stark gemacht. Die Liptitzerin sitzt für die Grünen im Wermsdorfer Gemeinderat und vertritt ihr Dorf darüber hinaus auch als Ortschaftsrätin in der Kommune. Immer wieder hatte sie den Wunsch der Eltern vorgetragen, dass es für die Kinder einen Spielplatz geben solle.

Spielplatz Liptitz Quelle: Jana Brechlin

„Es gab hier in der Tat lange Zeit keinen Nachwuchs“, räumte sie ein und spricht von einem „Wendeloch“, nachdem die letzten jungen Leute nach der Schule ihr Heimatdorf verlassen hatten. „Das hat sich zum Glück geändert“, fügte sie hinzu. Das bestätigt auch Sabine Schönberg: „Es gab einigen Zuzug, dadurch wurden auch leer stehende Häuser wieder belebt.“ Mittlerweile gebe es kaum ein Gebäude mehr, dass in Ordnung und nicht bewohnt sei. „Das Bild im Ort hat sich seit einigen Jahren komplett gewandelt“, freut sie sich.

Fördermittel für Neubau

Man sei dem Wunsch der Einwohner nach einem Spielplatz für die Jüngsten gern nachgekommen, versicherte Bürgermeister Matthias Müller (CDU), zumal man dafür auch Fördermittel bekommen habe: 75 Prozent der Gesamtkosten von rund 38 000 Euro kamen aus dem Leader-Programm.

Bereits im Herbst legte die Firma Galabau Fred Reiche aus Sitzenroda dann das Areal am Sportplatz an und montierte Schaukel, Rutschenturm und Wippe. Seitdem ist der Platz auch ein beliebtes Ziel für die Kindertagesstätte des Ortes, in der 16 Mädchen und Jungen betreut werden. Man habe vorher, mit Hilfe von Barbara Scheller, nachgefragt, welche Geräte für den Neubau gewünscht seien, so Matthias Müller.

Einwohner an Auswahl beteiligt

„Das halte ich für die bessere Variante, als wenn wir im Gemeindeamt nur aufgrund des Budgets im Katalog bestellen. Wir wollen schließlich nicht etwas bauen, das an den Wünschen der Liptitzer vorbeigeht“, begründete er. Das sei in der Vergangenheit anderswo mitunter weniger glücklich gelaufen. „Daraus müssen wir lernen und von Anfang an die Menschen vor Ort einbeziehen“, sagte er.

In Liptitz sei das gut gelungen, versicherte Ortschaftsrätin Barbara Scheller: „Man sieht ja, dass der Platz sehr gefragt ist und die Kombination bei den Kindern gut ankommt.“ Als nächstes, sind sich Barbara Scheller und Sabine Schönberg einig, solle es nun am Sportplatz selbst vorwärts gehen: Neue Farbe für die Fußballtore und ein neues Volleyballnetz würden die Möglichkeiten auch für ältere Kinder und Jugendliche verbessern.

Jahrfeier im September geplant

Außerdem rückt das Areal am Ortsrand dieses Jahr noch einmal besonders in den Fokus, denn am 3. September soll die 777-Jahrfeier von Liptitz gefeiert werden. „Dafür sammeln wir schon Ideen und bereiten die ersten Sachen vor. Dazu kommen alle Generationen zusammen und stellen etwas auf die Beine“, verrät Sabine Schönberg.

Von Jana Brechlin