Nach Blitzer-Urteil: Oschatzer müssen trotzdem blechen

Oschatz

Daniel Sachse erging es wie vielen Autofahrern vor ihm. Als der Luppaer kürzlich in Oschatz auf der Riesaer Straße in Richtung Kleinragewitz unterwegs war, blitzte es plötzlich in Höhe des Abzweiges An den Steinkreuzen. Daniel Sachse hatte die zulässige Geschwindigkeit um acht Kilometer pro Stunde überschritten – ein Bußgeld wurde fällig. Vor diesem Hintergrund kam dem Luppaer ein aktuelles Urteil des Oberlandesgerichtes ( OLG) Frankfurt am Main wie gerufen, das am 12. November veröffentlicht wurde.

Bußgeldgeplagte Autofahrer schöpfen Hoffnung

Als Pressesprecherin der Behörde teilt Gundula Fehns-Böer mit: Das Oberlandesgericht habe mit einer Grundsatzentscheidung bestätigt, „dass Verkehrsüberwachungen durch private Dienstleister gesetzeswidrig sind und auf einer solchen Grundlage keine Bußgeldbescheide erlassen werden dürfen“. Ein Urteil, das bußgeldgeplagte Autofahrer Hoffnung schöpfen lässt.

Bescheid ist hinfällig

In dem konkreten Fall hatte die Gemeinde Freigericht in Hessen eine private Firma mit der Geschwindigkeitsmessung beauftragt. Das Messgerät bediente ein Mitarbeiter dieses Unternehmens. Die Richter am OLG argumentierten, dass die Ortspolizeibehörde die Verkehrsüberwachung jedoch nur durch eigene Bedienstete mit einer entsprechenden Qualifikation vornehmen dürfe – alles andere sei rechtswidrig. Der Mann, der Beschwerde gegen seinen Bußgeldbescheid eingelegt hatte, kann sich freuen. Sein Bescheid ist hinfällig. Doch nützt dieses Urteil auch den Autofahrern in Oschatz, die in der Vergangenheit für zu schnelles Fahren zur Kasse gebeten wurden?

Unterstützung bei Geschwindigkeitsüberwachung

Tatsächlich bedient sich auch die Stadt Oschatz seit dem Jahr 2010 eines privaten Unternehmens für Geschwindigkeitskontrollen. Der Freistaat hatte damals diese Aufgabe allen Kommunen mit mehr als 10 000 Einwohnern übertragen. Die Stadt Oschatz beauftragte die Gesellschaft für Kommunale Verkehrstechnik Zirndorf, sie bei der Geschwindigkeitsüberwachung zu unterstützen. 31 verschiedene Messstellen wurden im Stadtgebiet aufgelistet. Besonders oft wird in Höhe des Bahnhofes und in der Wermsdorfer Straße geblitzt.

Technik vom Dienstleister gemietet

In Oschatz gibt es jedoch einen entscheidenden Unterschied zu dem Fall, der jetzt am OLG Frankfurt verhandelt wurde. „Wir mieten uns nur die Technik von einem Dienstleister. Die hoheitliche Aufgabe der Verkehrsüberwachung macht – seit wir diese Aufgabe übernommen haben – eine Kollegin der Stadtverwaltung. Durch das Urteil ändert sich für uns nichts“, teilte die Pressesprecherin der Stadt, Anja Seidel, auf Anfrage mit.

Selbst der Allgemeine Deutsche Automobil-Club ( ADAC) als Interessenvertreter der Kraftfahrer sieht das ähnlich. „Wenn das in Oschatz so gehandhabt wird, dann ist das wahrscheinlich in Ordnung“, sagt der Leipziger Rechtsanwalt Thomas Kuhne, der für den ADAC in Sachsen als Vertragsanwalt tätig ist.

Noch keine Anfragen nach Frankfurt-Urteil

Und beim Oschatzer Rechtsanwalt Albert Pfeilsticker, der sich ebenfalls mit Verkehrsrecht beschäftigt, ist bisher noch keine Anfrage von Autofahrern nach dem Frankfurt-Urteil eingegangen.

Plädoyer für sinnvolle Verkehrsüberwachung

Wie alle anderen betroffenen Autofahrer auch wird Daniel Sachse den Bußgeldbescheid der Stadt Oschatz wohl oder übel akzeptieren müssen. „Grundsätzlich habe ich nichts gegen Verkehrskontrollen und werde auch selbstverständlich meine Strafe bezahlen“, sagt der Luppaer. Gleichwohl plädiert er für eine sinnvolle Verkehrsüberwachung. Dabei sollte es um Prävention gehen und Messungen vor allem dort durchgeführt werden, wo die Unfallgefahr groß und das Verkehrsaufkommen hoch sind – also beispielsweise an Kitas, Schulwegen oder gefährlichen Kreuzungen.

Von Frank Hörügel