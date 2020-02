Nach Brandstiftungen in Oschatz: Gericht spricht schizophrenen Angeklagten frei

Oschatz/Leipzig

In dubio pro reo (Im Zweifel für den Angeklagten: Am Ende der viertägigen Verhandlung um schwere Brandstiftung und andere Delikte am Landgericht Leipzig herrschte am Donnerstag in einem Punkt Einigkeit bei den Prozessbeteiligten. Robert L. wurde freigesprochen. Weil es nicht auszuschließen sei, dass er zum Tatzeitpunkt schuldunfähig war, so der Vorsitzende Richter Rüdiger Harr.

Unterbringung in psychiatrische Klinik

Die zweite Strafkammer ordnete zudem die Unterbringung des 37-Jährigen in einer psychiatrischen Klinik an. „Wir hoffen, dass es eine sinnvolle Behandlung geben kann“, so der Richter. Grundlage dieser Entscheidung bildete das eindeutige Gutachten von Matthias Lammel. Der Psychiater aus Berlin hatte sich am Vormittag festgelegt: Er habe keine Zweifel, dass beim Angeklagten eine schizophrene Erkrankung vorliegt. Er sei „ein Kandidat, der für jede Überraschung gut ist.“ Und über kurz oder lang werde es nach Ansicht von Lammel auch wieder zu Straftaten kommen. Bei der Vorgeschichte sei das ziemlich sicher.

Suizidversuch mit Salzsäure

Bereits 2003 war Robert L. nach einem Suizidversuch mit Salzsäure stationär in der Psychiatrie in Wermsdorf untergebracht, kurz danach im Park-Krankenhaus Leipzig. Schon damals wurde er wegen einer Schizophrenie behandelt. Dazu kam der Konsum von Drogen.

Robert L. werde – krankheitsbedingt – immer wieder in alte Verhaltensmuster zurückfallen, so der Psychiater, der ihm eine negative Prognose bescheinigte.

In der Verhandlung hatte der arbeitslose Rohrleitungsbauer, der bis zu seiner Inhaftierung im April vorigen Jahres noch bei den Eltern lebte, die ihm zur Last gelegten Brandstiftungen am Königreichssaal der Zeugen Jehovas und an mehreren Fahrzeugen bestritten.

Indizien, keine objektiven Beweise

Objektive Beweise gab es nicht, Indizien für eine Täterschaft hingegen schon. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft sind sie ausreichend Beleg dafür, dass der Angeklagte die Brände gelegt hat. Wenngleich er nicht dafür bestraft werden kann.

Rechtsanwalt Ronny Schimpke sah das naturgemäß etwas anders. Nur weil etwas ins Bild passe – wie zum Beispiel die Vorstrafe seines Mandanten wegen schwerer Brandstiftung – sei noch kein Nachweis erbracht. Auch die bloße Anwesenheit am Tatort beweise noch nichts. Der Verteidiger aus Oschatz sprach sich für eine Therapie aus, die nicht in einer geschlossenen Einrichtung erfolgen müsse.

Schutz vor der Allgemeinheit

Das Gericht sah dies anders. Bei Robert L. liege ein behandlungsbedürftiger Zustand vor. „So einen Menschen muss man ein Stück weit aus dem Verkehr ziehen, zum Schutz vor sich selbst und vor der Allgemeinheit. “ Es gehe schließlich um erhebliche rechtswidrige Taten und deute manches darauf hin, dass es Robert L. gewesen sein könnte.

Er hat elf Vorstrafen: Delikte von schwerer Brandstiftung bis zu Drogen-Verstößen sind da aufgelistet. Und wohl nicht das Ende für die Justiz: Gegen den Oschatzer ist noch ein weiteres Verfahren am Amtsgericht Torgau anhängig.

Von Saskia Grätz