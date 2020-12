Nach Corona-Fall: Umfassende Tests in Dahlener Seniorenzentrum

Dahlen

Im Seniorenzentrum der Arbeiterwohlfahrt in Dahlen hat es in dieser Woche umfangreiche Corona-Tests gegeben. Wie eine Sprecherin der AWO Sachsen-West auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigte, sei am Wochenende bei einer Bewohnerin das neuartige Coronavirus nachgewiesen worden. Fünf anschließende Schnelltests seien ebenfalls Covid-positiv ausgefallen. Anschließend sei der Beschluss gefallen, alle weiteren Senioren des betroffenen Wohnbereichs zu testen. Außerdem habe man einen Nachweis bei allen Mitarbeitern des Seniorenzentrums durchgeführt.

Diesen Vorgang bestätigte die Leiterin der Einrichtung, Yvonne Prill, im Gespräch mit der LVZ. „Die Tests sind gestern ins Labor gegangen“, so Prill. Die Abstriche seien vom Heimpersonal selbst durchgeführt worden. Dies sei nach einer Belehrung durch das Gesundheitsamt und eines Hausarztes möglich gewesen.

Ergebnisse zeitnah erwartet

Am Donnerstagmittag lagen noch keine Ergebnisse vor. Entsprechende Resultate werden am Freitag oder in den nächsten Tagen erwartet. „Eine weitere Auskunft kann ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt leider nicht geben“, so Heimleiterin Prill.

Wie die Pressesprecherin der AWO ferner mitteilte, verfüge das Seniorenzentrum in Mügeln, wie alle anderen Einrichtungen des Trägers, über Schnelltests. Diese sind allerdings ungenauer als die standardisierten PCR-Abstriche. Da die Auswertung bei Letzteren deutlich länger dauert, ist mit den Resultaten erst nach mindestens 24 Stunden zu rechnen. Antigen-Schnelltests sind nach der Sächsischen Coronaschutzverordnung beim Pflegepersonal nach Möglichkeit zweimal in der Woche notwendig. Auch Besucher müssen getestet werden.

Von fr/ OAZ