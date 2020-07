Nach Corona-Pause: Heimatfreunde aus Limbach bei Oschatz wieder aktiv

Limbach

Die Corona-Zwangspause für die Heimatfreunde im Oschatzer Stadtteil Limbach ist vorbei. Mit der Jahreshauptversammlung inklusive Vorstandswahl startete das Vereinsleben im Juli wieder. „Der Vorstand hat in den letzten Jahren eine engagierte, ehrenamtliche Tätigkeit geleistet und die Vereinsmitglieder dankten jedem einzelnen Vorstandsmitglied für all die Zeit und Mühen, die sie in den letzten Jahren aufgewendet haben, um das Vereinsleben in Limbach zu beleben und viele erfolgreiche Projekte und Veranstaltungen durchzuführen. Dies ist nicht selbstverständlich“, schätzt die Vereinsvorsitzende Regine Schwenke ein.

Freude auf Vereinsarbeit

Neben ihr wurden Jana Drechsler (Stellvertreterin), Kati Uhlmann (Kassenwart), Robin Kaupisch (erweiterter Vorstand), Bernd Walbe (erweiterter Vorstand), Olaf Thümer (erweiterter Vorstand) und Torsten Drechsler (erweiterter Vorstand) mit großer Mehrheit gewählt. Regine Schwenke: „Wir freuen uns auf die Vereinsarbeit im Dorf und die Belebung alter Traditionen.“

Erster Arbeitseinsatz erfolgt

Mit der Vereinsarbeit wurde auch gleich ernst gemacht, denn drei Tage nach der Jahreshauptversammlung stand ein Arbeitseinsatz auf dem Plan. Viele Einwohner des Ortes folgten dem Aufruf der Limbacher Heimatfreunde. Nach der Zwangspause wurde das Vereinshaus gereinigt und laut Hygieneplan desinfiziert und das Außengelände auf Vordermann gebracht. „Jetzt erstrahlen das Haus und Gelände wieder in vollen Pracht“, freut sich die Vereinschefin.

Das Limbacher Vereinshaus steht nicht nur dem Heimatverein, sondern Familien und Firmen aus der Region offen. Das Gebäude kann für Feiern und Veranstaltungen gemietet werden.

Laut Regine Schwenke ist diese Vermietung eine finanzielle Säule der Vereinsarbeit in Limbach. Das Gebäude wurde im Jahr 2006 unter Regie der Stadt Oschatz für die Limbacher Vereine und die Freiwillige Feuerwehr des Ortes gebaut und verfügt über einen großen, modern eingerichteten Saal.

Noch freie Termine für Feiern

Im Moment gibt es zwar eine Beschränkung der Personenzahl auf 45 und ein Hygienekonzept, aber auch noch freie Termine in den nächsten Monaten.

Wer das vollausgestattete Limbacher Vereinshaus mieten möchte, kann dies unter der Telefonnummer 0151/51895249 absprechen.

