Nach Corona-Zwangspause: Köllmichener Wettkrähen mit Neustart

Obwohl der Karfreitag als stiller Feiertag gilt, erlauben die Gesetzeshüter das alles andere als geräuschlose Spektakel immer wieder. Sie drücken beide Ohren und selbst das Hühnerauge zu, winken das muntere Köllmichener Wettkrähen zu beinahe nachtschlafender Zeit durch.

Aus gutem Grund: Schließlich war es Jesus, der seinem Jünger Petrus prophezeite: „Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.“ Bibel, Karfreitag, Hähne, das passt. So wussten die Veranstalter in all den 19 Jahren selbst den Herrn an ihrer Seite. Doch zu Zeiten von Corona ging selbst der auf Sicherheitsabstand.

Hunderte Schaulustige erwartet

Nach zweijähriger pandemiebedingter Zwangspause melden sich Bauer Wilfried Große und seine 36 Geflügelzüchterkollegen nun zurück: Ja, sie planen für den 15. April die 20. Auflage ihres nicht ganz ernst gemeinten Treibens. Bei freiem Eintritt soll ab 8 Uhr los gekräht werden. Jeder Schrei ein Strich. Erwartet werden Hunderte von Schaulustigen.

Vor den Käfigen sitzen die Juroren mit Listen. Jeder Schrei bedeutet einen Strich. Quelle: Andreas Döring

Noch seien die Anträge von Veterinär- und Gesundheitsamt nicht abschließend beschieden. Man gehe aber davon aus, dass die strengen Corona-Auflagen in diesen Tagen fielen, so Wilfried Große, dreifacher Europameister in der Putenzucht: „Schließlich finden wir ohnehin halb im Freien statt und sind die Stadien ja jetzt schon voll.“

Lachhähne mit eigener Wertung

Erstmals küren nicht nur Ur-Zwerge, Zwerghühner und Große Hähne den Schreihals des Tages, verrät Wilfried Große: „Wir nehmen Langzeitkräher und – weil die Zeiten ansonsten eher traurig sind – auch Lachhähne mit in die Wertung.“ Hie-hie-hie statt kiekeriki! Nicht umsonst heiße es: Da lachen doch die Hühner.

Der Spaß kommt nie zu kurz: Gastgeber Wilfried Große freut sich auf den runden Geburtstag des Wettkrähens in Köllmichen. Quelle: Archiv

Aber ganz im Ernst: Seit Corona habe das gesellige Leben arg gelitten, sagt der 75-jährige Vorsitzende des Rassegeflügelzüchtervereins Mutzschen-Wermsdorf. Umso wichtiger sei es, nun möglichst schnell an die Traditionen anzuknüpfen. Derzeit liege die Last der Vorbereitung auf wenigen Schultern.

Medaille für alle Teilnehmer

Wer wie viele Striche pro Schrei bekommt, sei ohnehin immer nur Nebensache. Die Begegnung von Mensch zu Mensch sei viel wichtiger: Meister Langohr bringt Geschenke. Die Lok dampft im Kreis. Kinder erobern die Hüpfburg. Der Spielmannszug Mutzschen musiziert. Kutschfahrten sind der Renner.

Am Schaubrutkasten können die Mädchen und Jungen beobachten, wie die Küken schlüpfen. Einmal mehr wird eine zwölf Kilo schwere, eingefrorene Pute versteigert. Es gibt lebende Gössel und einen Stamm Zwerghühner. Und das Beste: Alle Teilnehmer mit Wett-(Streithähnen) dürfen sich über eine Medaille freuen.

