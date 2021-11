Nach Eierwurf von Oschatz ermittelt jetzt der Staatsschutz

Oschatz

Am vergangenen Mittwoch hat es in Oschatz einen Eierwurf auf das Büro der Grünen in der Sporerstraße gegeben. Dabei wurde mit mindestens einem Ei eine Schaufensterscheibe beworfen. Das Büro in Oschatz ist das Heimatbüro der beiden nordsächsischen Grünensprecher Barbara Scheller und Denis Korn. Sie brachten den Vorfall zur Anzeige. Barbara Scheller dazu: „Ich mag Rührei, aber nicht an unserem Fenster.“ Mit diesem kindischen Benehmen würde man die grüne Politik nicht aufhalten. Nach der Strafanzeige bei der Polizei ermittelt jetzt der Staatsschutz. Bereits im Bundestagswahlkampf hatte es in Oschatz immer wieder Anschläge auf großformatige Plakate der Grünen gegeben.

Der bekanntestes Eierwurf in der Nachwendegeschichte stammt aus dem Jahr 1991 in Halle. Damals wurde Bundeskanzler Helmut Kohl von Demonstranten unter anderem auch mit Eiern beworfen und getroffen. Ein Jurastudent wurde damals als Täter identifiziert. Er blieb jedoch straffrei, da Kohle keine Anzeige erstattete.

Parteibüros zu beschmieren oder Plakate zu zerstören, ist Oschatz kein unbekanntes Phänomen. Auch das Parteibüro der Alternative für Deutschland (AfD) in der Wermsdorfer Straße war zeitweise erheblichen Schmierereien ausgesetzt.

Von Hagen Rösner