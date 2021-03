Nach Einbruch in Wermsdorfer Schule – Jugendliche unter Verdacht

Wermsdorf

Die Polizei hat offenbar einen Einbruch in einer Schule in Wermsdorf aufgeklärt. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um mehrere Jugendliche.

Die Tat fand bereits am vergangenen Sonntag statt. In den frühen Morgenstunden kam es an der Schule zu einem Einbruchsalarm. Polizeibeamte prüften daraufhin gemeinsam mit einem Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma das Gelände und das Schulgebäude. Sie stellten ein offenstehendes Fenster und eine offene Tür fest. Tatverdächtige oder andere Einbruchsspuren entdeckten sie aber nicht. Am Montagmorgen teilte dann die Schulleitung mit, dass bei dem Einbruch drei Laptops entwendet wurden.

Wohnungsdurchsuchung

Wie die Polizei am Freitag berichtete, sei im Rahmen der Ermittlungen ein Durchsuchungsbeschluss bei einem 16-jährigen Tatverdächtigen erwirkt worden. Bei der Wohnungsdurchsuchung fanden die Polizisten einen der entwendeten Laptops. Die weiteren Ermittlungen ergaben Hinweise auf mehrere – laut Polizei vermutlich beteiligte – Jugendliche (14, 15 und 16 Jahre alt, alle deutsch) und zu den noch fehlenden Laptops.

Von LVZ