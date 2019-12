Oschatzer Werkstatt-Chef: „Ich habe keine Feinde“

Oschatz

Sauber aufgereiht stehen sie da als ob nichts gewesen wäre. Neben einem Haufen gebrauchter Reifen und anderen Gebrauchtwagen. Der Unterschied: Das was vor dem 27. November noch als fahrbarer Untersatz definiert werden konnte, ist jetzt kaum mehr als verschobenes Blech, Ruß und ein Haufen stinkender Gummi. Fünf Fahrzeuge kamen beim Brand in Lothar Saupes Werkstatt in der Nordstraße vergangene Woche zu schaden.

Die Ursache für die meterhohen Flammen in der Nacht ist, laut Polizeidirektion Leipzig, noch unklar. Den Werkstatt-Chef hat der Brand kalt erwischt. Das erste Mal, seit er den Autohof sein eigen nennt, macht er sich Gedanken um die Sicherheit seines Areals. Er glaubt an einen Brandstifter, auch wenn das „nicht mehr als Spekulationen“ sind. Das Urteil fälle nicht er, sondern die Gutachter.

Weißer Transporter fing zuerst Feuer

Es ist die Nacht zu Mittwoch, in der Saupe gegen zwei Uhr aus dem Bett geklingelt wird. Eine Augenzeugin hatte zuvor Flammen auf der Gewerbefläche seines L-S-Autoparks in der Nordstraße bemerkt und die Polizei informiert. Als der Werkstatt-Besitzer aufschlägt, sind die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr schon vor Ort. „Da war das Ganze im Prinzip schon vorbei, alles war voll mit Löschschaum.“

Nachdem sich die Ereignisse der kurzen Novembernacht gesetzt haben: Ratlosigkeit. Saupe weiß inzwischen, dass das Feuer zuerst im weißen Transporter eines Kunden ausgebrochen ist. Ein Wagen, an dem er und sein Team gerade bastelten. „Die Batterie, also das, was hätte brennen können, hatten wir abgeklemmt.“ Deshalb glaube er auch nicht an eine natürliche Brandursache. Er bekräftigt das entschieden. Ein Restzweifel jedoch bleibt in seiner Aussage, schließlich mache jeder mal Fehler.

„Wir Handwerker sind loyal untereinander“

Dass ihm jemand absichtlich schaden wollte, geht jedoch auch nicht so recht in seinen Kopf. „Ich habe eigentlich keine Feinde.“ Eigentlich. „In den Sinn kommen einem natürlich trotzdem Leute. Man denkt ja viel darüber nach.“ Ob er an einen Kollegen aus dem Umfeld denkt? „Nein, niemals. Wir Handwerker sind loyal untereinander.“

Besonders erwischt hat es einen Renault Twingo, einen Renault Kangoo und den besagten weißen VW T5. Zwei weitere Fahrzeuge wurden in Mitleidenschaft gezogen. Eines davon der private Schneeschipper des Werkstatt-Chefs. Der Rest: Autos von Kunden. „Die sind nicht mal mehr schrottreif. Die muss ich noch kostenpflichtig entsorgen lassen.“ Dafür würde er locker noch einmal 100 bis 200 Euro pro Wagen zahlen.

Zur Galerie Eine knappe Woche ist es her, dass fünf Fahrzeuge in der Autowerstatt von Lothar Saupe Feuer fingen. Die Brandursache ist noch unklar. Übrig ist kaum mehr als geschmolzenes Blech.

Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 13 000 Euro. Saupe hofft, dass die Versicherung einspringt. Ehe es aber soweit ist, muss er sich in Geduld üben. „Auch wenn sie es übernehmen, habe ich trotzdem den ganzen Ärger an der Backe.“ Gemeint ist der viele Papierkram, der seither auf ihn einregnet. 25 Jahre gibt es den Autohof des 68-Jährigen schon. „So einen Ärger noch nie.“ Zweimal wurde zwar auf dem Gelände eingebrochen, „aber alles noch im Rahmen“. Einer der Täter hätte sich sogar aus dem Gefängnis heraus per Brief entschuldigt.

Offenes Gelände, defekte Bewegungsmelder

Nach den Diebstählen besorgte Saupe Bewegungsmelder für sein Areal. Leider waren die zum Zeitpunkt des Feuers defekt. „Manchmal ist eben der Schludrian drin.“ Die Werkstatt ist Teil eines größeren Gewerbegebietes entlang der Nordstraße. 24 Stunden für jedermann zugänglich. „Ich kann hier auch kein großes Tor reinziehen, ich muss die Überfahrt über mein Gelände gewähren.“ Als Konsequenz aus dem Brand will er zumindest Kameras installieren.

Der 68-Jährige hat keinen übermäßigen Groll in sich, versichert er. Er will einfach wissen, was passiert ist. „Man denkt sonst einfach viel zu viel darüber nach.“ Noch vor einer Woche habe er das Gelände beruhigt in Richtung Feierabend verlassen. Jetzt, so Saupe, habe er Angst, dass das Gefühl nicht vergehe, zu glauben, dass jederzeit wieder etwas passieren könnte.

Von Lisa Schliep