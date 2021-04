Nach Kleinanzeige: Autoverkäufer in Stauchitz wird geprellt

Stauchitz

Der Gebrauchte weg – und das Geld dafür gleich mit: So erging es einem Mann aus Stauchitz, der seinen Audi A6 per Kleinanzeige angeboten hatte. Ein Interessant fand sich, der für das Auto rund 3500 Euro zahlen wollte.

Doch nachdem er den Wagen am Montag in der vergangenen Woche übernommen hatte, blieb eine Zahlung aus. Weil die auf mehrfache Nachfrage nicht erfolgte, wandte sich Verkäufer schließlich an die Polizei, die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen hat.

Laut Ausweis, den er für den Verkauf bei der Übergabe des Wagens vorlegte, handelt es sich bei dem mutmaßlichen Betrüger um einen 38-jährigen Deutschen.

Von OAZ/nie