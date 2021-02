Nach Lieferstau plant Wermsdorf Laptop-Ausgabe an Schüler

Wermsdorf

Mädchen und Jungen, die Wermsdorfer Schulen besuchen, müssen noch etwas auf die angekündigten Laptops warten. Die Endgeräte waren bestellt worden, um Schülern mit besonderer Bedürftigkeit das Lernen zuhause zu erleichtern. Das bestätigte Bürgermeister Matthias Müller (CDU) auf Anfrage von Gemeinderat Roland Neumann (AfD).

39 Geräte angeliefert

„Wie ist die Situation in den Wermsdorfer Schulen, ist die Versorgung mit Laptops gewährleistet?“ wollte Neumann wissen. „Nein, leider nicht“, musste Müller zur jüngsten Ratssitzung einräumen. Mittlerweile hat sich die Situation aber geändert, denn in dieser Woche kamen 39 Geräte an.

Hohe Nachfrage sorgt für Engpässe

Dabei sind Lieferschwierigkeiten wie zuvor in Wermsdorf kein Einzelfall. Die hohe Nachfrage führt dazu, dass vielerorts Schulträger zum Teil schon seit Monaten auf bestellte Computer warten. So sollte etwa Oschatz bereits Ende November insgesamt 131 Tabletcomputer erhalten, die Schülern für das Lernen zuhause ausgeliehen werden sollten. Die Geräte sollen nun Ende dieses Monats geliefert werden.

Förderrichtlinie ist Grundlage

In Wermsdorf habe man sich in Absprache mit den Schulleiterinnen auf die Anzahl der nötigen Laptops verständigt, erklärte Bürgermeister Matthias Müller. Grundlage dafür sei die Förderrichtlinie, wonach die Zuweisungen dafür dienen sollen, den digitalen Fernunterricht zu ermöglichen. Es gelte, die Geräte Schülern mit besonderem Bedarf zur Verfügung zu stellen. So sollen mögliche Nachteile abgewendet werden.

Geräte für alle nicht möglich

Das Ideal, allen Mädchen und Jungen in den beiden Grundschulen sowie der Oberschule kostenlos ein Gerät zur Verfügung zu stellen, sei eine Wunschvorstellung, machte er klar. „Das ist mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht nötig.“ Sollte künftig jeder Schüler im Unterricht Zugriff auf ein Endgerät haben, falle dies nach seiner Auffassung unter die Lehr- und Lernmittelfreiheit, meinte Matthias Müller. Dann bräuchten die Schulträger auch die Unterstützung von Bund und Land für die nötige finanzielle Ausstattung. Wenn die Kommune die Kosten dafür allein übernehmen müsse, bleibe kaum Geld für anderes: „Dann könnten wir zwei Jahre nicht bauen“, sagte er überspitzt.

Verteilung nach den Ferien

Immerhin, zumindest die 39 Laptops für das Homeschooling, sind jetzt da und sollen nach der Ferienwoche schnell an den Wermsdorfer Schulen verteilt werden. „Hier verlassen wir uns auf die Leiterinnen vor Ort, die natürlich besser im Blick haben, welche Schüler dafür überhaupt Bedarf haben“, so Müller.

Von Jana Brechlin