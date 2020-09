Nach Mund-zu-Mund-Beatmung zum Coronatest: Was gilt in Nordsachsen für Ersthelfer?

Mügeln/Nordsachsen

Jeder Mensch ist gesetzlich dazu verpflichtet, Erste Hilfe zu leisten – solange er sich selbst oder andere nicht dadurch gefährdet. Ob nun bei Unfällen zuhause oder auch im Straßenverkehr: Seit dem Jahr 2000 erinnert der heutige Welt-Erste-Hilfe-Tag ein Mal im Jahr daran, dass Sofortmaßnahmen in Notfällen Leben retten können.

Zugleich aber auch daran, dass viele Menschen oft damit unzureichend vertraut sind. Der DRK-Kreisverband Torgau-Oschatz etwa bietet seit Juni unter Einhaltung der vorgegebenen Corona-Schutz- und Hygienemaßnahmen wieder Ersthelferkurse an.

Erste-Hilfe-Einsatz bei Mügeln

Die Pandemie hat allerdings nicht nur die Kurse verändert, sondern auch die Situation am Unfallort, das zeigt ein Fall aus Mügeln: Eberhard Franz aus Mügeln war Anfang August mit seinem Wagen unterwegs, als vor ihm eine Frau auf der S 31 zwischen Naundorf und Schweta schwer verunglückte. Offenbar verselbstständigte sich ihr Auto, als sie kurz das Bewusstsein verlor, beschreibt er. Er und ein zweiter Mann hielten umgehend an.

„Ich habe versucht, die Frau anzusprechen. Sie hat überhaupt nicht reagiert. Den Puls gefühlt – der war unregelmäßig, das habe ich dem Mann gesagt“, erinnert sich der 82-jährige. „Dann haben wir die Frau aus dem Wagen herausgezogen, eine Decke hingelegt und dann hat er begonnen mit Mund-zu-Mund-Beatmung. Und das in dieser Zeit!“

Sofort zu helfen sei für ihn keine Frage gewesen, an Corona habe er da aber gar nicht gedacht, auch wenn er sich eine Herz-Druck-Massage oder Beatmung nicht zugetraut habe, dazu sei er zu alt. „Das Schlimmste“ sei nun, der andere Mann habe am anderen Tag einen Corona-Test machen lassen, den er trotz Schilderung bezahlen müsste. „Ich finde, das ist der Gipfel, wenn jemand, der hilft, praktisch noch bestraft wird“, schildert Franz.

Freiwilliger Test, um Mitarbeiter zu schützen

Die OAZ hat mit dem zweiten Mann gesprochen. Bleibt er – obwohl es das klare Gebot gibt, Erste Hilfe zu leisten – auf den Kosten sitzen? Ganz so sei es nicht, sagt Ulrich Fleischer, er habe keinen Grund sich zu beschweren, bis jetzt habe er noch nicht einmal eine Rechnung erhalten. Dafür aber ein Testergebnis, das war negativ.

„In dem Falle positiv“, sagt er. „Den Corona-Test habe ich freiwillig gemacht, um die Mitarbeiter nicht zu gefährden.“ Er sei Werksleiter in einem Glaswerk im sächsischen Lichtenstein. „Wir haben ja ziemlich klare Regeln, was Corona angeht. Da war es für mich selbstverständlich, bei Kontakt mit fremden Leuten mich testen zu lassen.“

Die Herzdruckmassage gehört wie die Mund-zu-Mund- oder Mund-zu-Nase-Beatmung zu den lebensrettenden Sofortmaßnahmen (Symbolbild). Quelle: Patrick Seeger/dpa

Funktionieren statt an Corona zu denken

In der Situation, als einer der ersten am Unfallort, habe auch er an das Coronavirus keinen Gedanken verwandt: Es bleibe auch keine Zeit zum Nachdenken, auch wenn es etwas dauere, den Notruf abzusetzen, zu beschreiben wo man ist, in welchem Naundorf etwa.

„Du funktionierst. Ich glaube, da funktioniert jeder“, sagt er. Er sei ja auch nicht der einzige gewesen, eine junge Frau sei noch dazu gekommen, die die Herz-Druck-Massage gemacht habe, während er beatmete, bis die Feuerwehr kam.

„Man versucht eigentlich nur alles richtig zu machen und dass die Person überlebt.“ Allerdings, das müsse er anmerken, der Mann, der seinen Anruf in der Notrufzentrale entgegennahm, habe ihn sehr gut geleitet. „Ich wusste nicht, kann ich die Frau jetzt rausnehmen oder nicht? Sie war noch hinter dem Lenkrad.“ Wenn sie nicht atme, solle er sie aus dem Wagen holen, sagte die Stimme am Telefon. „Und dann hat er mich mit einer Ruhe geleitet, also, ich fand das wirklich sehr gut.“

Er hoffe nun, dass es der Frau gut gehe, von der er nur wisse, dass sie in ins Krankenhaus nach Leipzig geflogen worden sei. Dass er jemanden zu Hilfe kommt, der vollkommen weggetreten ist, sei auch für ihn eine neue Situation gewesen. Den Menschen, für die Rettungseinsätze Beruf und Alltag sind, gehöre da sein Respekt.

Gesundheitsamt: Test kostenfrei bei dieser Sachlage

Hätte sich der Hilfeleistende an das Gesundheitsamt Nordsachsen gewendet, wäre er aufgrund der Sachlage kostenfrei getestet worden, sagt Thomas Seidler, Pressesprecher im Landratsamt Nordsachsen. Der Verdacht sei durch die Mund-zu-Mund-Beatmung schließlich begründet gewesen.

„Grundsätzlich ist es so, dass immer auch ein Anspruch gegenüber dem Verletzten/ Hilflosen auf den Ersatz eines Schadens oder einer Aufwendung besteht, wenn diese im Rahmen der Hilfeleistung entstanden ist“, beschreibt er.

Gleichzeitig beantwortet er die Frage nach Risikopatienten: Können die bestimmte Maßnahmen ablehnen, wenn sie sich selbst gefährden würden, das heißt, mit dem Virus anstecken? Das sei immer abhängig vom konkreten Patienten und dessen Risiko.

„Es ist verständlich, wenn jemand mit einer schweren Grunderkrankung ein zu hohes Risiko für sich selbst sieht. Er sollte dann aber auf andere geeignete Weise für schnelle Hilfe im Notfall sorgen“, so Seidler.

