Schweta

Bisher war das Angelegenheit zwischen zwei Männern: einem Konzertveranstalter und einem Anwohner. Nun hat sie Werner Günther, der Anwohner, im Stadtrat publik gemacht. Der Bürgermeister kannte sie auch schon, ebenso wie die Polizei und das Landratsamt.

Knapp gesagt macht Werner Günther den Veranstalter des Open-Air-Konzertes am Sportplatz Schweta für den Tod zweier Kälber in seinem Stall verantwortlich. Die Kuh sei vor dem Konzert tragend gewesen, habe nach dem Open Air, das vom 6. bis 8. August stattfand, aber durch den Lärm eine Totgeburt der beiden Kälber erlitten.

Werner Günther aus beklagt den Verlust von zwei Kälbern in seinem Stall. Quelle: Manuel Niemann

Landwirt fordert Entschädigung

Die Konzerte hätten am Freitag und Sonnabend jeweils am frühen Abend begonnen und – abgesehen von einer kurzen Unterbrechung als die Polizei vor Ort war – bis gegen 3 Uhr morgens großen Krach verursacht. Dieser sei hinter dicken Mauern ebenso wie hinter den dreifach verglasten Fenstern nicht auszuhalten gewesen. An Schlaf sei für Mensch und Tier nicht zu denken gewesen.

„Ich will mein Geld“, machte Werner Günther im Stadtrat seine Forderungen klar. Da die Kuh nun Milch habe, habe er zwei neue Kälber kaufen müssen. Dazu kämen Tierarztkosten und jene für die Entsorgung der Kadaver der Kälber, einschließlich der Blutuntersuchung.

Die beiden totgeborenen Kälber hat der Schwetaer Landwird bereits ersetzt. Quelle: privat/Manuel Niemann

Veranstalter wollten Versicherung einschalten

Chris Klepatz und Alexander Franke, die als Music Port Leipzig und Marcapasos, das Open Air veranstaltet haben, zeigen sich gesprächsbereit, als die Leipziger Volkszeitung sie Ende August zum ersten Mal kontaktiert. Unabhängig voneinander sagen beide, dass ihre Versicherung für eventuelle Schäden aufkommen könne, dafür sei diese schließlich da. Allerdings hätten sie Werner Günther mitgeteilt, dass diese den Fall dann vermutlich untersuchen werde.

Der LVZ berichteten sie von ihren Zweifeln. So sei der Verlust der Tiere zwar nach dem Open Air eingetreten, erfahren hätten sie davon jedoch erst über Dritte Mitte August. Sie berichten über ihre Recherchen: Im Internet, im Gespräch mit der Tierschutzorganisation PETA und einer Tierärztin seien sie auf keine vergleichbaren Fälle gestoßen.

Auch die LVZ kann mit dieser sprechen. Ausschließen, sagt sie, könne sie nicht, dass Lärm Stress bei den Tieren verursacht habe. Allerdings seien die Tiere durch Landmaschinen im Stall meist höhere Geräuschpegel gewohnt, als geherrscht haben dürften. Zudem seien Zwillingsschwangerschaften bei Rindern aufgrund der Größe der Tiere selten komplikationsfrei.

Veranstalter: Dezibelwerte unter erlaubten Werten

Laut den Veranstaltern seien die Dezibelzahlen während der Veranstaltung immer unter den erlaubten Werten geblieben. Zudem sei die Bühne in Richtung der Döllnitz ausgerichtet gewesen, der Lärm habe also in die vom Stall abgewandte Richtung abgestrahlt. Den Vorwurf, die Anlage leiser gedreht zu haben, als die Polizei vor Ort war, weisen beide zurück: Schließlich habe man gar nicht wissen können, wann diese kontrolliere.

Das deckt sich mit einer ersten Auskunft der Polizeidirektion Leipzig, die auf Nachfrage von keinen Auffälligkeiten berichtet. Die Veranstaltung sei sogar vorzeitig abgebaut worden. Klepatz und Franke hingegen erwägen zu diesem Zeitpunkt rechtliche Schritte, weil sie ihren Ruf gefährdet sehen und der Ton beleidigend geworden sei. Letztlich steht Aussage gegen Aussage, weshalb die LVZ zunächst von einer Veröffentlichung zu diesem Streit abgesehen hatte.

Nachdem Werner seine Vorwürfe nun noch einmal öffentlich im Stadtrat wiederholt hat, hakt die LVZ bei den Veranstaltern nach: „Es gibt bis jetzt noch nichts Offizielles von ihm. Es ist doch gar kein Problem, wenn ich etwas schriftlich habe, das bei der Versicherung anzuzeigen“, sagt Chris Klepatz. Aber drei Wochen nach der Veranstaltung laufe die Frist für Ansprüche aus. Warum Werner Günther seinen Verlust nicht sofort offiziell angezeigt habe, sondern die Kälber direkt in die Tierentsorgung gegeben habe, erschließe sich ihm nach wie vor nicht.

Von Manuel Niemann und Axel Kaminski