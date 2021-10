Nach Oschatzer Bad: Auch Engpässe bei Kita-Personal

Oschatz

In der jüngsten Sitzung des Oschatzer Hauptausschusses ging Beigeordneter und Bad-Mitgeschäftsführer Jörg Bringewald noch einmal detailliert auf die Personalsituation im „Platsch“ ein und klärte über ähnliche Probleme in kommunalen Kindereinrichtungen auf.

In beiden Bereichen gab es „nicht zu vermeidende Engpässe“, die eine teilweise und zeitweise Schließung unumgänglich machten. Bringewald sprach von „wirtschaftlich optimiertem Betrieb,weil es mehr krankheitsbedingte Ausfälle gab, als passieren dürfen“.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Maßgeblich für die Aufrechterhaltung sind in den Kindertagesstätten der Personalschlüssel und die Rechtfertigung der Elternbeiträge. „Um das Kindeswohl nicht zu gefährden oder Behörden wie Jugend – und Sozialamt auf den Plan zu rufen,waren wir zu Handeln gezwungen“, so der Beigeordnete. Regulärer Betrieb in den Betreuungseinrichtungen mit ausgedünnter Personaldecke hätte Gruppenstärken mit bis zu 40 Kindern zu Folge gehabt“, präzisierte der Beigeordnete.

Im Bad seien Festlegungen des Fördermittelgebers und Bestimmungen des Arbeitsrechts einzuhalten. Eine reguläre Öffnung hätte einen Betrieb ohne Aufsicht am Beckenrandbedeutet – „ein No Go“. Im Gastronomiebereich des Platsch habe kein Servicepersonal für die Besucherinnen und Besucher zur Verfügung gestanden. „Wir sind bestrebt,den normalen Zustand wieder herzustellen“

Von Christian Kunze