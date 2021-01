Nach Positivtest: So geht es am Impfzentrum Nordsachsen weiter

Nordsachsen/Belgern

Der Impfplan im nordsächsischen Impfzentrum in Belgern wird eingehalten, obwohl ein Mitarbeiter positiv auf Corona getestet wurde. Das betonte Anne Lissner, Vorsitzende des zuständigen DRK-Verbandes Torgau-Oschatz. „Termine müssen nicht abgesagt werden!“ Im Impfzentrum Belgern seien erstmals am vergangenen Mittwoch Termine zur Onlinebuchung für Bürger mit höchster Priorität freigegeben worden, so Anne Lissner weiter. Zuvor – am Montag und Dienstag – sei der verfügbare Impfstoff für das mobile Team in stationären Pflegeeinrichtungen und für Gruppentermine im Impfzentrum für ambulante Pflegedienste und Rettungsdienste vollständig verplant gewesen.

Nach dem positiven Test eines Mitarbeiters aus dem medizinischen Bereich werden nach Angaben des DRK zwar alle Kollegen im Impfzentrum für die kommenden Tagen vom Dienst befreit. Allerdings sollen Unterstützung aus den Impfzentren in Leipzig und Borna herangezogen sowie von Bundeswehr und Kassenärztlicher Vereinigung neue Mitarbeitende zur Verfügung gestellt werden.

Nach dem Positivfall hätten sich am Donnerstag alle 30 Einsatzkräfte des Impfzentrums freiwillig einem Corona-Schnelltest unterzogen, hieß es weiter. Keiner der Tests sei positiv gewesen und habe auf das Virus angesprochen.

Impfen im Corona-Hotspot?

Sorgen gemacht hatten sich viele ältere Menschen zuletzt auch wegen der hohen Inzidenzwerte ausgerechnet in der Stadt Belgern-Schildau, wo sich auch das Impfzentrum in der Belgeraner Stadthalle befindet. Der Wert gehört im Landkreis zu den höchsten. Anne Lissner beruhigte jedoch. „Im gesamten Bereich des Impfzentrums setzen wir Schutzmaßnahmen um, die über den ,normalen’ Standard hinausgehen.“ Bereits bei der Auffahrt zum Parkplatz des Impfzentrums werde darauf geachtet, dass Menschen mit typischen Symptomen nicht das Gelände betreten. „Ab dem Parkplatz und mit Betreten des Impfzentrums bewegen sich die Besucher in einem Einbahnstraßensystem, somit wird ein Kreuzen von Besucherverkehr verhindert.“

Mitarbeiter haben eigene Personalgänge

Die Mitarbeiter bewegen sich in eigens dafür vorgehaltenen Personalgängen. „Alle Mitarbeiter tragen die laut Hygieneplan vorgeschriebene Schutzausstattung, die jedem Arbeitsbereich angepasst ist und achten auf die Einhaltung der Schutzmaßnahmen bei unseren Besuchern“, so die DRK-Verbandschefin weiter. Die einzelnen Bereiche werden nach einem streng festgelegten Hygieneplan in festgelegten, regelmäßigen Abständen gereinigt und desinfiziert. Das gesamte Personal sei dahingehend geschult und sensibilisiert, auf Verunreinigungen zu achten und dementsprechend zu reagieren. „Und nach der vorgeschriebenen Wartezeit verlassen unsere Besucher das Impfzentrum durch einen separaten Ausgang und können nach Hause fahren.“

Impftermine gibt es online unter sachsen.impfterminvergabe.de. Ab kommendem Montag soll zudem eine Terminvereinbarung über die Rufnummer 0800 0899 089 möglich sein.

