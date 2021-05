Nach SEK-Einsatz in Oschatz: Axtschläger (43) in Psychiatrie Wermsdorf

Oschatz

Über Jahre hinweg hat ein psychisch kranker Mann die Bewohner der Merkwitzer Siedlung in Angst und Schrecken versetzt. Am Dienstag eskalierte die Situation, der 43-Jährige rastete völlig aus, schlug mit einer Axt um sich. Nachdem der Mann von Polizisten des Spezialeinsatzkommandos (SEK) überwältigt worden war, wurde er in die psychiatrische Klinik in Wermsdorf eingewiesen. Die Anwohner hoffen nun, dass der Axtschläger nicht wieder zurück kommt. Doch noch ist völlig ungewiss, ob sich diese Hoffnung erfüllt.

Wurf mit Axt gegen Polizisten vorgetäuscht

Was am Dienstag geschah: Der psychisch kranke Mann (43) hieb gegen 16 Uhr auf zwei auf der Straße geparkte Autos mit einer Axt ein (Schaden: 3000 Euro). Den zur Hilfe gerufenen Polizisten gelang es nicht, den aggressiven Mann zu beruhigen. Nach Angaben der Polizei bedrohte der 43-Jährige die Beamten, indem er einen Wurf mit der Axt vortäuschte. „Selbst der Einsatz von Pfefferspray zeigte keinerlei Wirkung“, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Leipzig.

SEK-Einsatz in Oschatz. Quelle: Frank Hörügel

Der Mann verbarrikadierte sich schließlich in seiner Wohnung im ersten Stock eines Reihenhauses. Dort randalierte er weiter, zerstörte Fensterscheiben, warf Möbel und elektronische Geräte aus dem Fenster. Die Straße wurde daraufhin mehrere Stunden lang von der Polizei abgesperrt. Insgesamt waren 37 Polizeibeamte (inklusive SEK) im Einsatz.

In einem Rettungswagen wurde der Axtschläger medizinisch versorgt. Quelle: Frank Hörügel

Schließlich stürmten die SEK-Beamten das Haus, überwältigten den Mann und brachten kurze Zeit darauf den Axtschläger mit auf dem Rücken gefesselten Händen heraus. Der Mann blieb laut Polizeidirektion Leipzig unverletzt und wurde in einem Rettungswagen medizinisch versorgt. Gegen 20.10 Uhr war der Einsatz beendet. Der 43-Jährige wurde in die Fachklinik Wermsdorf gebracht.

Wegen Stalking angezeigt

Der Axtschläger ist nicht zum ersten Mal auffällig geworden. „Wir haben ihn wegen Stalking angezeigt, der ist völlig durch den Wind“, teilte ein Anwohner (52) am Mittwoch dieser Zeitung mit. Der Mann habe sich ständig im Garten des Anwohners aufgehalten und auch nicht auf ein Hausverbot reagiert. Schließlich habe nichts anderes geholfen, als den Mann wegen Stalking anzuzeigen. Das Familiengericht in Oschatz habe schließlich im vergangenen Jahr ein Kontakt- und Annäherungsverbot nach dem Gewaltschutzgesetz ausgesprochen.

Doch daran habe sich der Mann nicht gehalten. Nun soll ein Gutachten zu seiner Schuldfähigkeit erstellt werden – bis Ende Oktober 2021. „Wir hoffen hier nun alle, dass er jetzt endlich in Verwahrung kommt und ihm medizinisch geholfen wird“, so der Anwohner.

Facharzt beurteilt Zustand

Und wie geht es nun weiter mit dem Axtschläger? „Ich kann absolut nicht sagen, was mit dem Mann wird. Er ist durch einen Facharzt in die Fachklinik eingewiesen worden, der seinen gesundheitlichen und psychischen Zustand beurteilt hat“, sagte Chris Graupner von der Stabsstelle Kommunikation der Polizeidirektion Leipzig auf Anfrage. Die Entscheidung, ob der 43-Jährige nun untergebracht, behandelt oder in ein anderes Krankenhaus verlegt werde, sei allein die Entscheidung des Arztes. Die Polizei werde darüber aus Datenschutzgründen nicht informiert.

Ermittlung wegen Sachbeschädigung

Unabhängig davon ermittle die Polizei gegen den 43-Jährigen wegen Sachbeschädigung. Eventuell werden die Ermittlungen noch auf Bedrohung und Nötigung ausgeweitet.

Von Frank Hörügel