Nach Schneefällen bleibt parken in Dahlener Straßen verboten

Dahlen

Eigentlich parkt Sabine Hieckel ihr Auto immer am Straßenrand. Das machen viele Anwohner der Oschatzer Straße in Dahlen so. Links und rechts reichen die Häuser bis an den Gehweg, nur vereinzelt gibt es Hofeinfahrten oder Garagen. Seit dieser Woche gilt hier aber ein Parkverbot. Schuld daran ist der Schnee.

Ausweichen ist unmöglich

Oder vielmehr die Masse an Schnee, wodurch die schmale Straße noch einmal enger wurde. Ein Ausweichen bei Begegnungsverkehr wird nahezu unmöglich. „Am Freitag haben wir dann alle Briefe bekommen, dass ab Montag nicht mehr in der Oschatzer Straße und am Brühl geparkt werden darf, damit der Winterdienst durchkommt“, berichtet Sabine Hieckel.

Neue Schilder weisen auf das Parkverbot hin. Quelle: Jana Brechlin

Kein Schnee abtransportiert

Sie frage sich, wie lange das Parken nun noch verboten bleibt. „Es liegt immer noch viel Schnee, die Straßenränder sind nicht freigeschoben, obwohl jetzt keine Autos mehr hier stehen“, beschreibt sie. Nachbarin Christina Wehsener erinnert daran, dass in anderen Jahren nach starken Niederschlägen auch Schnee abtransportiert wurde, um die Straßen freizuhalten. „Warum macht man das heute nicht mehr?“, fragt sie und fügt hinzu: „Das wäre eine echte Erleichterung in kleinen Straßen.“

Verbot gilt bis auf weiteres

Dahlens Bürgermeister Matthias Löwe (WHD) bestätigt das zeitweilige Parkverbot „bis auf weiteres“. „Durch den vielen Schnee wurde das Schieben zum Problem und es bestand die Gefahr, dass Autos beschädigt werden“, begründete er. Die Entscheidung sei notwendig gewesen, um überhaupt mit Räumfahrzeugen hantieren zu können. Ziel sei es, den fließenden Verkehr zu gewährleisten. „Die Maßnahme ist mit der Polizei abgestimmt“, versicherte Löwe. Von einer Einbahnstraßenregelung, über die man früher schon in solchen Fällen nachgedacht habe, sei der Stadt dagegen abgeraten worden, weil dann wiederum an anderen Stellen der Verkehr stockt.

Ausweichfläche zum kostenlosen Parken

Über das Parkverbot habe man Anwohner von Oschatzer Straße, Brühl und auch Kirchstraße informiert und geraten, auf öffentliche Flächen auszuweichen. Der Bürgermeister verwies darauf, dass am Schwanenteich extra für Fahrzeuge eine Fläche freigeschoben wurde. „Hier können Anwohner kostenlos ihren Pkw abstellen. Das ist direkt um die Ecke und ein Fußweg von vielleicht 200 Metern. Ich denke, das ist in dieser besonderen Situation zumutbar“, warb er um Verständnis.

Räumen der Straßen an Dienstleister vergeben

Matthias Löwe unterstrich, dass die Alba als Dienstleister von der Stadt mit dem Winterdienst beauftragt wurde. Das habe grundsätzlich gut geklappt. Wobei: „Ich hätte mir gewünscht, dass nach den starken Schneefällen zügig größere Technik eingesetzt worden wäre. Vielleicht auch mit Hilfe von Landwirten oder anderen Firmen“, sagte er. Grundsätzlich habe man aber nach Priorität die Straßen beräumt. „Der Bauhof hat zusätzlich unterstützend eingegriffen und wo es nötig war, um den Schülerverkehr abzusichern, wurde auch Schnee weg transportiert“, so der Dahlener Bürgermeister.

Von Jana Brechlin