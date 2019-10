Nach Überarbeitung: Mügelns Orgel erklingt am Sonntag neu

Mügeln

Sigrid Schiel zieht nicht alle Register. Das muss die Kantorin der evangelisch-lutherischen Gemeinde gar nicht, um der Orgel in der Kirche St. Johannis Klänge zu entlocken. Das fiel ihr zuletzt immer schwerer, die Orgel war beim Spielen nicht mehr zuverlässig: „Es gab viele Aussetzer und Heuler, das hat uns echt in Angst und Schrecken versetzt.“

Die Orgel ist bereits die fünfte Orgel von St. Johannis. Das Orgelwerk war 1893 von dem Dresdener Orgelbauer Jahn erbaut worden. Die Firma Jehmlich überholte sie 1966 beim Einbau und erweiterte sie von 14 auf 18 Register. Denn ihren ersten Einsatzort hatte die Orgel nicht in St. Johannis. Dorthin kam sie erst 1966 aus der Heilanstalt Untergöltzsch im Vogtland als Gebrauchtkauf und wurde am 1. September des Jahres wiedergeweiht.

Nach Einbau 1966 kaum überarbeitet

„Sie passte sehr gut von der Größe und vom Umfang her hier rein“, beschreibt Schiel. „Seit 1966 steht sie hier, so wie sie ist.“ Viel zu lange sei dann nichts passiert. Eigentlich müsse für eine Orgel alle 20 bis 25 Jahre Geld in die Hand genommen werden. „Aber es waren damals auch DDR-Zeiten, da waren eben auch Notlösungen an der Tagesordnung“, berichtet sie über den realsozialischen Alltag.

Sie sei froh, dass die Orgel nun von der Firma Bochmann aus Kohren-Sahlis von Grund auf überholt wurde. „Sie haben hier alles ausgebaut – alle Pfeifen, da sah es hier schon richtig wild aus“, erzählt sie über die Arbeiten, die vom Januar an etwa ein halbes Jahr andauerten.

Fördermittel der EU helfen bei Sanierung

Die Windladen, die den Wind des Gebläses auf die einzelnen Pfeifen verteilen, litten an Rissen und wurden ausgebaut. „Da weiß man eigentlich nie, was man überarbeiten muss, das sieht man erst in der Werkstatt. Da kommen manchmal Dinge hinzu, die eben nicht geplant sind“, sagt sie. Auch Elektro- und Putzarbeiten wurden ausgeführt, um etwa die nach oben offenen Pfeifen zu schützen.

„Das war nur mit Hilfe des Leader-Programms möglich, sonst hätten wir es nicht machen können“, sagt Schiel. Die Förderung zu 75 Prozent aus dem Fördermitteltopf der EU sei ein Glücksfall. Für den Rest der rund 65 000 Euro wurde bereits lange in der Kirchgemeinde gesammelt. Der Orgel-Sachverständige der Landeskirche konnte die Orgel nun abnehmen.

Festgottesdienst und Konzert mit früheren Organisten zur Einweihung

Nach dieser Generalüberholung soll der Orgelwind die Pfeifen nun vor einem großen Publikum frisch erklingen lassen. Als ein Anlass fand sich am Sonntag, um 10 Uhr der ökumenische Festgottesdienst, mit dem das 8. Mügelner Erntedankfest traditionell eröffnet wird.

Um 17 Uhr steht die Orgel dann bei einem etwa einstündigen Konzert noch einmal im Mittelpunkt: „Ich habe alle eingeladen, die hier Kantoren waren oder die Orgel gespielt haben“, verspricht Schiel dafür. „Das sind der Orgelsachverständige Bernhard Müller und der Kantor Johannes Rudolph aus Laas. Er ist schon 92, und hat gesagt, er kommt!“

Orgelbauer beantwortet am Sonntag Fragen

Außerdem setzen sich Kantorin Katja Scholz aus Oschatz sowie Sigrid Schiel und ihr Mann Christian selbst an den Spieltisch. „Man kann auch hinterher noch zu uns auf die Empore kommen, um zu gucken oder nachzufragen. Der Orgelbauer ist da“, sagt sie.

Was, wie und wo nicht funktionierte, erklärt er dann selbst. Weil so einfach zu sehen sei das von außen mitunter gar nicht, beschreibt sie: Die Prospektpfeifen sind frisch lackiert, innen sind ein paar Pfeifen umgestellt worden, damit die Kantoren beim Selbst-Nachstimmen besser an sie herankommen.

„Sie ist jetzt so, wie sie in ihrem Zustand sein soll. Da hat sich optisch jetzt nichts groß verändert.“ Und wie lässt sich die Orgel jetzt spielen? Musste sie sich umstellen? „Nein,“ sagt Schiel, „das ist keine Umstellung, das ist einfach eine Freude.“

Von Manuel Niemann