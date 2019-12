Ganzig

Unter dem Einfluss von Drogen stand offenbar ein junger Mann, der am Dienstagnachmittag bei Ganzig, östlich von Oschatz, einen Verkehrsunfall baute. Wie die Polizei berichtete, war der 23-Jährige mit einem Audi unterwegs und fuhr dabei äußerst langsam und in Schlangenlinien. Dabei sei er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Mit seinem Auto habe er zunächst einen Leitpfosten beschädigt und sei dann gegen einen Baum geprallt. Dennoch setzte er seine Fahrt fort und fuhr noch etwa 100 Meter weiter in Richtung Oschatz bis zur Einfahrt einer Windkraftanlage. Dort stellte er seinen Pkw ab und alarmierte selbst über den Notruf die Polizei.

Nicht ansprechbar

Die eintreffenden Beamten fanden den jungen Mann nicht ansprechbar und desorientiert vor. Im Fahrzeug fanden sie zudem eine verdächtige Flasche und zwei benutzte Spritzen. Die Polizisten fuhren den 23-Jährigen ins Krankenhaus, wo auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Sein Führerschein wurde eingezogen.

Ein Schnelltest der flüssigen Substanz in der Flasche ergab, dass es sich um sogenanntes Liquid-Ecstasy handelte. Der 23-Jährige muss sich nun wegen des Unfalls unter Betäubungsmitteln und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

