Lampertswalde

Nach einem Unfall im Cavertitzer Ortsteil Lampertswalde ermittelt jetzt die Polizei wegen Nötigung im Straßenverkehr gegen einen 37 Jahre alten Autofahrer. Am späten Mittwochnachmittag, gegen 17.30 Uhr, war auf der Sörnewitzer Straße eine 36-jährige Mopedfahrerin unterwegs. Wie die Polizei berichtete, habe sich die Frau durch das aggressive Fahrverhalten und das dichte Auffahren des 37-Jährigen so stark bedrängt gefühlt, dass sie sich während der Fahrt mehrfach nach hinten umschaute. Durch das Umschauen sei die Mopedfahrerin dann in den Gegenverkehr gefahren, wo sie mit einem Pkw zusammenstieß. An dem Moped sowie am Auto entstand leichter Sachschaden.

Von LVZ