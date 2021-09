Nach Unfall mit Diesellok in Oschatz: Triebwagen zu Schulbeginn einsatzbereit

Mügeln

Am Wochenende ist beim Zusammenstoß mit einem Wohnmobil in der Oschatzer Bahnhofstraße an der Döllnitzbahn ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich entstanden. Die Diesellok war als Ersatz für die defekte Dampflok 99 584 im Einsatz gewesen. Oschatzer Allgemeine sprach dazu mit Lutz Haschke Prokurist bei der Döllnitzbahn.

Müssen sich die Schüler jetzt Sorgen machen, dass am Montag, zu Beginn des Schuljahres, ihr Zug nicht fährt?

Nein, den Schülerverkehr wickeln wir planmäßig mit unserem Triebwagen ab. Er ist auf jeden Fall einsatzbereit. Das gilt prinzipiell auch für die Diesellok, die in den Unfall verwickelt wurde.

Woher kommt dann die hohe Schadensumme?

Zunächst bedeutet einsatzfähig hinsichtlich der Lok nicht, dass es da nichts zu reparieren gäbe. Die Schäden beschränken sich auf die Karosserie der Lok, sind nicht ganz einfach zu beheben, aber die Diesellok muss deshalb nicht per Sattelschlepper in eine Werkstatt gebracht werden. Zumindest bei einem der beiden Wagen, die im Einsatz waren, sieht das ganz anders aus.

Wenige Tage nach dem Schulanfang beginnt das Bahnhofsfest. Hat die Döllnitzbahn für dieses Veranstaltung dann genug fahrbereite Loks?

Ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir am 11. und 12. September für die Bahnfans und Familien einen attraktiven Fahrplan anbieten können, auch wenn der vielleicht nicht ganz so aussieht, wie wir uns das alle ursprünglich vorgestellt hatten. Die von Anfang an eingeplante Gast-Dampflok ist bereits Anfang dieser Woche in Mügeln eingetroffen. Darüber freuen wird uns sehr. Daneben können wir unseren Triebwagen und eine Diesellok einsetzen, um zwischen Oschatz, Mügeln, Glossen und Kemmlitz viele Fahrten durchzuführen.

Wäre es - unabhängig davon, dass Unfälle zumeist durch die Unaufmerksamkeit der Beteiligten am Straßenverkehr entstehen - nicht sinnvoll, den betreffenden Übergang in der Bahnhofstraße so zu sichern, wie jenen an der Bundesstraße 6.

Ja. Das haben wir – nicht erst seit dem Unfall – auch geplant. Für die Betriebssicherheit haben jedoch zwei andere Vorhaben Vorrang. Wenn die Döllnitzbrücke in Oschatz erneuert worden ist sowie die sich daran anschließende Stützmauer, ist diese Kreuzung dran. Tatsache ist aber, dass es rein finanziell nicht möglich ist, all diese anstehenden Aufgaben gleichzeitig abzuarbeiten.

Von Axel Kaminski