Nach Zwangspause: Mügelner Heimatverein plant Radtour und Bahndammwanderung

Mügeln

Das momentane Abflauen der Corona-Pandemie führt beim Mügelner Heimatverein Mogelin zu neuem Tatendrang: „Wir haben noch nie unterbrochen in unserer 15-jährigen Vereinstätigkeit“, zog Vorsitzender Andreas Lobe nach der Zwangspause kurz Bilanz, als ein erstes Treffen des Vereins in der vergangenen Woche wieder möglich war. Davor waren alle Veranstaltungen bis in den August abgesagt worden. Das traf etwa die traditionell für den 1. Mai geplante Bahndammwanderung, die nicht nur Wanderfreunde aus der Region Jahr für Jahr anlockt.

Ganz ausfallen wird diese 2020 jedoch nicht. Der Verein verschob sie „in kleinem Kreis“, so Lobe, kurzerhand auf einen anderen Feiertag – den 3. Oktober, in der Hoffnung, dass dann Leben wieder in geordneteren Bahnen stattfinden werde. Ob das Herbstwetter oder das am Tag darauf stattfindende Erntedankfest auf dem Anger, die Zahl der Teilnehmer schmälern wird, bleibt noch offen.

Anzeige

Rad- und Bahndammwanderungen finden statt

Fest steht hingegen, dass die Fahrradtour rund um den Collm nun doch stattfinden kann. „Ich denke mal, das dürfte keine Probleme geben“, sagte Andreas Lobe im Hinblick auf die immer noch geltenden Sicherheitsabstände. Gefahren werde dieses Mal ohne eine Raststätte anzusteuern, sondern unterwegs werde, wenn, spontan gehalten.

Weitere LVZ+ Artikel

eder müsse sich selbst ein kleines Lunchpaket oder etwas zu trinken mitnehmen, „sodass wir, wenn irgendwo mal Halt ist, keine Ballung haben“, beschrieb er. Auch werde die geplante Tour nicht ganz so lang ausfallen wie in den Vorjahren. Gestartet wird dafür am Sonntag, dem 28. Juni, Punkt 9 Uhr am Mügelner Busbahnhof.

Kirschkuchenessen auf der Schwednitzer Höhe entfällt

Während die Sicherheitsabstände auf dem Rad gewahrt sein dürften, befürchteten die Vereinsmitglieder, dass das auf der Schwednitzer Höhe schwierig werde. Das für den 19. Juli geplante Familienpicknick wird daher in diesem Jahr keine öffentliche Premiere erleben: Die Bedenken waren im Verein zu groß, dass beim gemeinsamen Kirschkuchenessen für Familien mit Kindern zu dichtes Gedränge entstehen könnte.

Anders als das angestammte Publikum bei den Quartalswanderungen sollte die Veranstaltung, die sich an einen historischen Zeitungsartikel anlehnt, gezielt auch das jüngere Publikum ansprechen. „Ich habe mir das schön vorgestellt, dass wir vielleicht ein paar Eimer aufstellen und die Kinder Kirschkerne weitspucken, aber das ist mir zu heikel“, beschrieb Lobe. „Wenn’s nicht geht, geht’s nicht.“ Auch wenn die Pandemie im Moment etwas in den Hintergrund tritt – sie setzt nach wie vor in diesem Jahr Grenzen.

Von Manuel Niemann