Collm

Die Zwangspause ist vorbei: Nach Monaten ohne die Möglichkeit, Gäste zu bewirten, hat Evelyn Sperl am 1. Juli wieder ihr „Kleines Café am Collm“ geöffnet, donnerstags bis sonntags, jeweils von 14 bis 18 Uhr.

„Tatsächlich dauert es selbst bei einer so kleinen Einrichtung drei Tage, um sie wieder hochzufahren“, stellt Evelyn Sperl fest. Während das Backen der Kuchen und Torten Routine ist, braucht das Neuprogrammieren der Kasse so seine Zeit. Vergleichsweise schnell war der letzte Handgriff getan: Das Zusatzschild „Vorübergehend geschlossen“ unter der Werbung fürs Café an der Zufahrt zum Grundstück konnte sie nun endlich wieder abschrauben.

Oschatz kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Es hilft nichts, auf die verlorenen Monate zu schauen, der Blick geht nach vorn“, betont die Collmerin. Was sie dabei angesichts erster Bestellungen sieht, stimmt sie vorsichtig optimistisch.

Vor Jahren hat sie sich hart erarbeitet, dass auch wochentags Gäste den Weg nach Collm fanden und sich eine ganzjährige Öffnung lohnt. Die Sonderausstellung auf Schloss Hubertusburg und damals fehlende Angebote in Wermsdorf waren für das „Kleine Café am Collm“ eine willkommene Starthilfe. Tatsächlich seien der Berg und das Dorf an seinem Fuß mittlerweile bei vielen Ausflüglern – nicht nur aus der näheren Umgebung – beliebte Ziele.

Evelyn Sperl setzt nun darauf, dass die besondere Atmosphäre des Cafés, in dem die Einrichtung nicht von der Stange ist und fast jedes Stück etwas erzählen kann, der Kundschaft ebenso in Erinnerung geblieben ist, wie die Qualität ihrer Torten und Kuchen. „Frisch und gut“– diese Attribute seien ihr wichtig. Und natürlich verliere sie bei aller Abwechslung im Angebot nicht aus den Augen, dass die Schwärzwälder Kirschtorte bei den Gästen besonders hoch im Kurs steht.

Von Axel Kaminski