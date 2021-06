Nach Zwangspause wieder da – die Waldjugendspiele in Wermsdorf

Wermsdorf

Kontaktbeschränkungen in der Pandemie machten im vergangenen Jahr die Waldjugendspiele unmöglich. Seit 1999 vermittelt diese Veranstaltung Grundschülern teils spielerisch, aber immer anschaulich Wissen über den Wald, seine Bedeutung, über die in ihm lebenden Tiere und die im Forst tätigen Menschen.

„Wir waren uns unsicher, ob wir die Waldjugendspiele 2021 anbieten können, haben sie aber vorbereitet“, erklärt Andreas Padberg, Leiter des Forstbezirkes Leipzig.

Diese Arbeit war nicht umsonst. Der Forstbezirk gab am Donnerstag im Wermsdorfer Wald den Startschuss für die diesjährigen Waldjugendspiele. An den genannten Zielen hat sich nichts geändert, an der Art, wie die Veranstaltung stattfindet, eine ganze Menge.

Maßgeschneiderte Lösungen für die Schulen gesucht

In den vergangenen Jahren hatte der Sachsenforst das System eines Stationsbetriebes perfektioniert, bei dem kleine Schülergruppen zu den verschiedenen Sachgebieten informiert wurden oder sich diese unter Anleitung erarbeitet haben. Das ist so noch nicht in jedem Fall wieder möglich.

„Wir haben uns bei der Ausgestaltung der einzelnen Spieltage an die Rahmenbedingungen und Hygienekonzepte der Schulen angepasst“, betont Forstbezirksleiter Andreas Padberg.

Geführter Spaziergang statt Stationsbetrieb

So kommt es, dass zur Premiere 2021 nur 18 Schüler der Wermsdorfer Grundschule im Wald unterwegs sind – mit zwei Lehrerinnen, dem als Waldpädagogen geschulten Forstmitarbeiter Ralph Billwitz sowie Florian Plötz, dem Leiter Technik am Forststandort Wermsdorf. „Das ist so eine Art geführte Försterwanderung für die Klasse“, erläutert Andreas Padberg. Tatsächlich konnten die Mädchen und Jungen in diesen drei Stunden eine Menge lernen oder in der Schule schon einmal Gehörtes ganz aus der Nähe sehen.

Verzichten müssen sie auf die stets beliebten Makkaroni mit Tomatensoße zum Abschluss. Diesmal ist Rucksackverpflegung angesagt. Personal und Schüler mussten negativ auf das Corona-Virus getestet sein– kein wirklicher Mehraufwand in diesen Zeiten.

Sieben Spieltage mit 450 Schülern

Heute folgt ein weiterer Spieltag im Wermsdorfer Wald für die Grundschule Calbitz. Waldjugendspiele richtet der Forstbezirk außerdem im Oberholz bei Großpösna sowie im Colditzer Forst aus. „Diese sieben Spieltage sind die gleiche Größenordnung wie in den vergangenen Jahren. Mit 450 Schülern erreichen wir allerdings nur knapp die Hälfte der sonst üblichen Teilnehmerzahlen“, erklärt Andreas Padberg.

Dennoch überwiegt die Freude, diese Veranstaltung fortführen zu können. „Ich halte diese Form des außerschulischen Lernens für wichtig, denn sie ergänzt den Schulstoff und spricht alle Sinne an“, unterstreicht der Leiter des Forstbezirkes. Zum Lernen und zum Naturerlebnis geselle sich die Stärkung sozialer Kompetenzen beim gemeinsamen Absolvieren von Aufgaben. Er habe jedenfalls feststellen können, dass die Waldjugendspiele als Erlebnis meist noch lange in Erinnerung bleiben würden.

Eigentlich sollte die Veranstaltung in diesem Jahr im Rahmen der Kleinen Gartenschau in Oschatz stattfinden. Beides werde 2022 nachgeholt.

Von Axel Kaminski