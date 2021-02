Nach einem Jahr Pandemie: Mügelner Freizeitstätten trotzen Corona

Mügeln

Noch knapp ein Monat, dann jährt sich der erste Coronafall in der Region und auch der erste Shutdown. Wie auch der aktuelle sollte mit ihm vor allem das Kontaktverhalten nach der Arbeit eingeschränkt werden.

Zwangsläufig bedeutete das, dass kommunale Freizeit- und Kultureinrichtungen vorübergehend schließen oder erst später in die Saison starten konnten. Nach knapp einen Jahr – wie hat sich die Zwangspause in Mügeln ausgewirkt?

Betriebskosten des Geoportals lassen sich nur schätzen

Im Falle des Geoportals ist eine Bilanz noch schwierig, sagt Bürgermeister Johannes Ecke (parteilos) auf Nachfrage. Nach seiner Eröffnung Ende August 2019 hätte es das erste komplette Jahr für die multimedial aufbereitete Erlebnisausstellung rund um den Kaolinabbau werden sollen, das auch Aufschluss über Einnahmen und Betriebskosten geben könne.

Die ließen sich nun allenfalls schätzen, weil sich die zeitweise Schließung auf Besucherzahlen und Eintrittsgelder niedergeschlagen habe. Andererseits, sagt Ecke, sei auch eingespart worden, als etwa in dieser Zeit die Heizung heruntergefahren wurde. Allerdings sei die Stadt sehr zufrieden mit der Resonanz an Besuchern und Veranstaltungen, in der Zeit als geöffnet werden konnte, und auch die Döllnitzbahn habe von der Symbiose an ihrem Haltepunkt profitiert.

„Das ist den Mitarbeitern zu verdanken, die sich da viel einfallen lassen haben, aber auch dem Geopark, der da sehr viel Energie reinsteckt.“

Abgesehen von Wartungsmonteuren, Familienmitgliedern und dem Hausmeister, sagt Kerstin Helbig, habe sie im Geoportal seit November keine Besucher mehr begrüßen können. Die bereits aufgebaute Wanderausstellung „Sachsen hebt seine Schätze“ wird wohl, fürchtet sie, niemand in Mügeln zu sehen bekommen. Das erste Jahr im Geoportal hatte sie sich anders vorgestellt.

Trotzdem herrscht so etwas wie geschäftiger Stillstand, damit alles wieder losgehen kann, sobald das öffentliche Leben wieder hochgefahren wird. Aber selbst dann, rechne sie damit, dass erst einmal keine Besuchermassen wegen den Hygieneregeln in Bussen und Einrichtungen kommen können und die Schulen sich wohl zunächst auf den Unterricht konzentrieren.

„Ich bin dennoch dabei, Programme aufzuarbeiten, neue zu entwickeln und in Zusammenarbeit mit dem Geopark, dem Obstland und den Leipziger Wasserwerken spannende Familientouren zu entwickeln“, sagt sie. Zudem plane sie vorsichtig das Stadtfest und die Tage der Industriekultur im September. „Ich hoffe einfach auf die zweite Jahreshälfte.“

Stadtbad hatte trotz Corona eine gute Saison

Der rund ein Monat verschobene Start in die Freibadsaison 2020 wirkte da weniger verheerend, auch weil das Bad schlechtwetterbedingt in dieser Zeit noch keine Besucher angezogen hätte. So mussten die Pumpen, sagt Johannes Ecke, noch nicht auf Rotation laufen, um die Wasserqualität zu halten. Das sparte Kosten. „Dann kam auch das gute Wetter hinzu, das hat sich auch ausgezahlt, das wir gewartet haben.“

Andererseits investierte die Stadt auch in ihr kommunales Bad: So erstrahlt die „alte“ Rutsche in neuem Glanz: „Hans Rinn hat uns als Hersteller noch einmal dieselbe Rutsche anfertigen können“, beschreibt Ecke. Der ehemalige Rennrodler hatte bereits die erste gefertigt und sie 1:1 noch einmal nach Mügeln geliefert. Daneben konnte im Stadtbad ein neuer Bodensauger in Betrieb genommen werden – allein der kostete 15 000 Euro – und auch im Imbiss wurde die Lüftung nachgerüstet.

Alten Mädchenschule profitiert von Preisgeld

Auch an der Alten Mädchenschule hat sich etwas getan: „Das Dach im Museum ist fertig gestellt worden. Es ist denkmalgeschützt und wir mussten auf verschiedenste Dinge achten: Gauben, Fenster und was alles eingebaut werden muss. Das hat die Firma sehr gut hingekriegt“, sagt Ecke.

Nach dem Gewinn im simul+ Ideenwettbewerb soll es hier in diesem Jahr weiter gehen, um das Gebäude mit Seniorenstübchen und Museum zu einem generationsübergreifenden Treffpunkt auszubauen. „Wir haben die 200 000 Euro über simul+ bekommen, die müssen ja auch irgendwann mal verbaut werden“, beschreibt Ecke.

Seniorenstübchen wird 2021 saniert

Ein Anfang soll dafür im Seniorenstübchen gemacht werden: Heizung, Fußboden- und Malerarbeitenarbeiten stehen hier auf der Agenda. Auch an der Toilettenanlage müsse etwas gemacht werden. „Da laufen jetzt die Planungen.“

Daneben werde Ausschau gehalten, ob sich vielleicht über andere Fördertöpfe noch Geld zum Aus- und Umbau schöpfen lassen, um das Gebäude so zu sanieren, wie es das beim Wettbewerb eingereichte Konzept für 400 000 Euro vorsah.

So könnte die Alte Mädchenschule laut Ecke vielleicht auch noch eine Trockenlegung vertragen. „Vielleicht ist auch Dieses und Jenes noch an der Fassade zu machen. Sodass es am Ende auch ein ordentliches städtisches Gebäude ist, das in der Mehrfachnutzung steht.“

Von Manuel Niemann