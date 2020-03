Nach filmreifer Verfolgungsjagd durch Oschatz: Bewährung statt Haft für René H. (46)

Leipzig/Oschatz

„Hatten Sie Angst?“ „Ja.“ Richterin Gabriele Plewnia-Schmidt hakte nach, obwohl es im Landgericht auch nach über einem Jahr noch gut nachvollziehbar war, wie sich der Polizeibeamte am 19. Oktober 2018 gefühlt haben muss.

Verkehrskontrolle am Oschatzer Bahnhof eskaliert hollywoodreif

An der Oschatzer Bahnhofsunterführung spielte sich damals eine Szene wie aus einem Spielfilm ab. Nur, dass es kein muskelbepackter Actionheld war, der sich an die Motorhaube des Angeklagten René H. klammerte, sondern der 44-jährige Oschatzer Polizeibeamte.

Der hatte zusammen mit seinem Kollegen René H. am Bahnhof kontrollieren wollen, als dieser losfuhr. Mit überhöhter Geschwindigkeit stadtauswärts die Mühlberger Straße hoch, über den Kreisverkehr Am Zschöllauer Berg in die Straße Am Wachhübel.

Mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt

„Spätestens da wusste ich, dass er sich entziehen will“, sagte der Kollege des Geschädigten. Denn dort ignorierte der René H. nicht mehr nur den optischen Hinweis der Polizei hinter sich, sondern auch Blaulicht und Martinshorn.

Er beschleunigte auf bis zu 80 Stundenkilometer und bog wieder in die Mühlberger Straße ab. Mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde raste er zurück auf der falschen Seite quer durch den Kreisverkehr.

Polizist rettet sich mit Sprung auf Motorhaube

Zum stehen brachte ihn erst der Verkehr vor der Gleisunterführung um die Mittagszeit. Wenn auch nur kurz: Als der geschädigte Beamte ausgestiegen war und ihn zum Öffnen der Fahrertür bewegen wollte, setzte rückwärts in die Ausfahrtsstraße, um zu wenden und erneut in die Fluchtrichtung loszupreschen.

Der Beamte fand sich plötzlich zwischen beiden Wagen eingekeilt und flüchtete sich mit dem Sprung auf die Motorhaube. Mindestens 250 Meter dauerte dann Szene, in der H. mit Schlangenlinien und Bremsmanövern sich seines Passagiers entledigen wollte, bevor er seinen Audi doch abstellte.

Berufungsverfahren am Leipziger Landgericht

Zu zwei Jahren Haft hatte ihn das Leipziger Amtsgericht in erster Instanz dafür verurteilt, sowohl Verteidigung als auch Staatsanwaltschaft gingen in Berufung.

Das Berufungsgericht unter Richterin Gabriele Plewnia-Schmidt ließ beide als unbegründet verwerfen, weil es den im ersten Verfahren schwerwiegendsten Vorwurf, der 46-jährige habe ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen gefahren, nicht gegeben sah. „Es war in erster Linie eine Flucht vor der Polizei.“

Neues Urteil: Ein Jahr auf Bewährung

Blieb der Tatvorwurf wegen eines schwerem gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Tateinheit mit tätlichem Angriff und gefährlicher Körperverletzung. „Für Sie war erkennbar, dass der Polizeibeamte erheblich gefährdet war“, begründete sie H. das Urteil.

Er habe sein Auto als Waffe benutzt, um den Beamten abzuschütteln. Daher verurteilte das Gericht ihn zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr, diese wird ausgesetzt für eine zwei Jahre dauernde Bewährungszeit. Die Fahrerlaubnis wird H. für mindestens ein Jahr entzogen.

Folgen von Suchtkrankheit anerkannt

Das Urteil ist auch milder, weil das Gericht H.s nach der Tat festgestellten Blutalkoholwert von 0,93 Promille anders wertete: Der mehr als 20-jährige tägliche Alkoholmissbrauchs hatte Folgen:

Mit den eingetretenen Schäden am Gehirn reichten auch kleinere Mengen Alkohol unter einem Promille aus, um erhebliche Beeinträchtigen auszulösen. Bei dem suchtkranken H. sprach das für eine verminderte Schuldfähigkeit. H. befindet sich derzeit in therapeutischer Behandlung.

Von Manuel Niemann