Nach geplatztem Auftritt in Oschatz: Circus Alexander Berlin braucht Hilfe

Wurzen/Oschatz

„Ich muss wirklich zugeben: Ich bin verzweifelt.“ Vivian Alexander weiß nicht mehr ein noch aus. Eigentlich wollte sie mit ihrem Team und den Tieren vom Ensemble des Circus Alexander Berlin am 26. März ihr Gastspiel in Oschatz beginnen. Die Plakate hängen bereits, der Platz war gemietet. Doch das ist nun alles gestrichen. Sie stecken fest – in Wurzen.

„Durch das Veranstaltungsverbot ist nun alles hinfällig. Hier nach Wurzen kamen wir am 9. März. Vom 12. bis 15. März hatten wir Gastspiele. Bereits da haben wir gemerkt, dass sich durch das Virus einiges verändert hat. Wir spielten zum Teil vor nur sechs Gästen.

Die Leute haben Angst. Selbst wenn wir Vorstellungen geben würden, würden keine Gäste kommen. Auch wir haben ein Veranstaltungsverbot. Das ist auch richtig so. Wir wollen niemanden anstecken und auch unser Selbstschutz ist uns wichtig. Ich habe ein kleines Kind.“

Das Steppenrind ist nur eins der über 20 Tiere, die täglich versorgt werden müssen. Quelle: Manuela Neumann

Über 20 Tiere sind zu versorgen

Doch ohne Geld kann sich das elfköpfige Team, was nur aus Familienangehörigen besteht, auch kein Futter für die Tiere und keine Lebensmittel für die Menschen leisten.

„Heute morgen kam eine kleine Familie und später eine Frau, die uns jeweils 50 Euro gegeben haben. Das hilft uns über das Wochenende. Ein Bauer hat uns zehn Ballen Heu geschenkt. Unsere Tiere brauchen am Tag einen Ballen Heu. Wir sind schrecklich dankbar für diese Anteilnahme“, so Vivian Alexander.

Mehr als 20 Tiere haben sie zu versorgen. Darunter Pferde, Hühner, Ponys, Lamas, Esel, Kamele ein ungarisches Steppenrind und ein Watussirind. Aufgrund der letzten beiden heißen Sommer mussten viele Gastspiele abgesagt werden, um die Tiere vor der Hitze zu schützen.

Zur Geldknappheit gesellt sich das Pech

So veranstalteten sie Weihnachtsgastspiele, da das Geld für Futter über den Winter sehr begrenzt war. Auch in die bevorstehenden Gastspiele wurde bereits viel Geld investiert. Kautionen mussten bezahlt und Plakate angebracht werden.

Doch das ist noch längst nicht alles. Auf dem Weg nach Wurzen ging der Lkw kaputt. Am Tiertransporter wurde die Achse heiß. An Weiterfahren nicht zu denken. Um die 2400 Euro kostet die Reparatur.

Die Huftiere brauchen täglich einen Ballen Heu. Quelle: Manuela Neumann

Zirkus sitzt in Wurzen fest

„Der Mechaniker berechnet uns ein Großteil seiner Arbeitsstunden nicht. Somit wird es 500 Euro billiger. Wir sind ihm so dankbar. Es ist nun trotzdem viel Geld, was wir aufbringen müssen. Und die Stadt Wurzen möchte, dass wir hier verschwinden. Doch wir wissen nicht wohin. Wir haben zwar eine Postadresse in Delitzsch, doch wir haben keine Flächen.

Auch in die als nächstes geplanten Städte Borna und Oschatz können wir nicht. Wir wissen nicht mehr weiter. Wir hoffen, dass die Stadt Wurzen einlenkt. Das Veterinäramt setzt sich für uns ein. Wir wünschen uns, hier stehen bleiben zu dürfen und unsere Tiere versorgen zu können. Wir wollen nur leben. Wir können uns doch nicht in Luft auflösen“, sagt die junge Frau verzweifelt.

Nun hoffen sie auf Verständnis und Unterstützung der Stadt und darauf, dass es ihnen möglich ist, diese schwere Zeit mit ihren Tieren gut zu überstehen.

Wer dem Circus Alexander Berlin helfen möchte, kann ihnen Unterstützung in Form einer Spende zukommen lassen – an: Vivian Freiwald, IBAN: DE63 1001 0010 0693 1161 19.

Von Kristin Engel