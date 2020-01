Nach radikalem Abspecken: Oschatzer Andreas Görl hält sein Gewicht

Oschatz

Sein Schlüsselerlebnis hatte Andreas Görl vor fast genau einem Jahr. Nach einem Hörsturz im Januar 2019, für den als Ursache Übergewicht in Frage kam, änderte der 127 Kilogramm schwere und 1,86 Meter große Mann sein Leben radikal. Der 41-Jährige stellte seine Ernährung um, verbannte Kohlenhydrate von seinem Speiseplan. Und er fing an, Sport zu treiben. Innerhalb eines halben Jahres nahm der Vater von zwei Söhnen 25 Kilogramm ab.Wie ist es ihm seitdem ergangen? Hat der Kfz-Servicetechniker durchgehalten oder sich den Speck wieder angefuttert?

Zwischen 99 und 101 Kilogramm

„Heute Früh hat die Waage 100,5 Kilogramm angezeigt. Mein Gewicht schwankt immer so zwischen 99 und 101 Kilogramm“, sagt Görl in dieser Woche bei einem Treffen im Sportpark Oschatz mit zufriedener Miene. Seit dem Herbst vergangenen Jahres trainiert er hier zwei Mal pro Woche, zum Start mit einer Beratung durch einen Profi-Trainer. „Ich will vor allem meinen Rücken stärken und den Bauch straffen.“

Jetzt auch Klimmzüge drin

Vor einem Jahr habe er zum Beispiel nur von Klimmzügen träumen können. „Das ging gar nicht.“ Jetzt zieht er seinen 100-Kilo-Körper an der Metallstange nach oben. Parallel dazu hat der Hobby-Fotograf sein Laufpensum gesteigert – von anfänglichen 4,5-Kilometer-Runden auf Strecken zwischen acht und zehn Kilometer – und das bis zu drei Mal pro Woche.

Halbmarathon in Döbeln

„Im September habe ich in Döbeln beim Halbmarathon mitgemacht und bin die Zehn-Kilometer-Strecke gelaufen“, sagt er stolz. Das Treppen steigen bis zur Wohnung in der zweiten Etage ist für ihn mittlerweile ein Klacks. „Früher war ich da völlig außer Puste.“

Sechs Stunden Sport pro Woche

Pro Woche investiert der Oschatzer etwa sechs Stunden in den Sport, seine Frau Ivonne und die beiden Söhne akzeptieren das. „Meine Frau hat auch 15 Kilogramm abgenommen – hauptsächlich durch die Ernährungsumstellung“, sagt Görl.

Und wie sieht es mit seiner Ernährung aus? Die Bewährungsprobe über die vergangenen Weihnachtsfeiertage hat der 41-Jährige bestanden. „Zum Glück mache ich mir nichts aus Gans.“ So rigoros wie am Anfang sieht er das Ernährungsprogramm aber mittlerweile nicht mehr. Seine Kalorienzähl-App (Yazio) hat er nicht mehr ständig im Blick. „Wenn ich viel Sport mache, dann kann ich mir auch mal was gönnen.“ Zu Weihnachten war das ab und zu eine Schoko-Kugel, zu Silvester Bier und ein Glas Sekt zum Anstoßen – alles in Maßen. Am vergangenen Sonnabend bei einem Gaststättenbesuch mit Freunden genehmigte sich Andreas Görl eine ganz normale Portion. „Besser mit Lamm oder Geflügel als mit Schwein.“

„Heute esse ich mal richtig!“

Gab es in den vergangenen zwölf Monaten auch Situationen, in denen er sich sein altes, bequemes Leben zurück gewünscht und der innere Schweinehund gewonnen hat? „Manchmal sage ich mir: Heute esse ich mal richtig!“ Das muss dann aber in den folgenden Tagen durch ein erhöhtes Sportpensum ausgeglichen werden. Ein Zwang ist das für ihn nicht. „Sport macht mir ja richtig Spaß. Und ich mache das Ganze ja nur für mich – und nicht für die Anderen.“

Sportabzeichen im Blick

Seinen Vorsatz fürs neue Jahr hat Andreas Görl fest im Blick: „Ich will 2020 das Sportabzeichen ablegen – ganz für mich alleine.“ Dabei geht es um Ausdauer, Geschwindigkeit und Kraft. In allen drei Kategorien ist der Oschatzer auf dem besten Weg.

Von Frank Hörügel