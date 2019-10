Nach wildem Wetter-Mix: „Pilze wachsen wie verrückt“

Oschatz

Ein Mix aus Regenschauern und sommerlichem T-Shirt-Wetter prägte bisher den Oktober. Für Pilzfreunde hätte es nicht besser laufen können. Hat die lange Trockenheit im Sommer noch für getrübte Stimmung bei Sammlern gesorgt, sprießen die Pilze nun regelrecht aus dem Boden. Der Oschatzer Pilz-Berater Andreas Kade ist begeistert: „Aktuell wachsen die Pilze wie verrückt. Insbesondere Steinpilze und Maronen, aber auch viele Herbstpilze wie Graukappen, violette Rötelritterlinge und Hallimasche. Man findet zur Zeit alles Mögliche.“

LVZ-Leser Daniel Naumann aus Wermsdorf präsentiert einen stattlichen Steinpilz. Quelle: privat

Die Chancen stehen zudem gut, dass Pilzfans noch relativ lange auf ihre Kosten kommen. Andres Kade zeigt sich zuversichtlich: „So wie es ausseht, kann die Saison noch locker bis in den Dezember gehen. Das liegt am Wetter, es war feucht und warm.“ Da sei es schon fast egal, wo man die Pilze suchen gehe, ob auf Wiesen oder Wäldern, denn die Pilze wachsen aktuell „einfach überall“, so Kade. Auch die Qualität der Pilze ist aufgrund des Wetters durchgehend hoch. Einen Geheimtipp hat der Pilzexperte daher nicht: „Einfach in den Wald fahren und Pilze sammeln“, so sein nüchterner Rat.

LVZ-Leserin mit Riesenfund

Das kann auch LVZ-Leserin Rosemarie Müller aus Schweta bestätigen, die für ihren Pilzfund nicht einmal das eigene Grundstück verlassen musste. Ein autoreifengroßen Riesenbovist wuchs direkt im heimischen Garten „Die wachsen ja wirklich überall gerade. Wir haben schon wieder so einen im Garten.“ Was Familie Müller mit dem Pilz angestellt hat? „Normalerweise kann man sehr leckere Schnitzel aus dem Pilz machen. Diesen haben wir aber verschenkt. Der war uns einfach zu groß.“

Im Zweifel lieber zum Pilz-Berater

Wer jetzt selbst einen Sensationsfund machen möchte, dem rät Andreas Kade, unbedingt einen Korb zum Sammeln mitzunehmen. Das gewährleiste die Qualität der schnell verderblichen Gewächse: „In Folientüten werden Pilze sehr schnell schlecht“, so Kade. Auch sei es ratsam, immer den ganzen Pilz inklusive der Knolle aus der Erde zu ziehen. Bestehe eine Unsicherheit, ob der Pilz wirklich essbar ist, liefert die Knolle dem Pilzberater wichtige Informationen, um eine Verwechslung auszuschließen. Dies ist etwa der Fall bei dem giftigen Karbolegerling, der aktuell häufig in den Wäldern anzutreffen ist und dem gemeinen Speise-Champignon zum Verwechseln ähnlich sieht.

Hoher Beratungsbedarf – Kein Fall von Pilzvergiftung in Collm-Klinik

Auch Pilz-Apps und Bestimmungsbücher können für unerfahrene Pilzsammler eine Hilfe sein. Andreas Kade rät trotzdem dazu, im Zweifel einen Pilzberater aufzusuchen. „Es ist sicherer und die Beratung ist kostenlos.“ Die Sammler scheinen das Angebot jedenfalls anzunehmen. Kade und seine Ehefrau Elke, ebenfalls Pilzberaterin, verzeichnen in dieser Herbstsaison eine stark wachsende Nachfrage an ihrer Pilzberatung: „Die Zahl ist zuletzt deutlich gestiegen und so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr.“

Die aktuelle Lust auf Pilze lässt vermuten, dass der ein oder andere unerfahrene Sammler schon einmal daneben gegriffen hat und sich einen Giftpilz mit nach Hause nahm. Der Oschatzer Collm-Klinik ist auf Anfrage jedoch kein solcher Fall bekannt. „Nicht ein Patient kam bisher mit einer Pilzvergiftung zu uns in die Klinik. Wir haben uns schon gefragt, ob aufgrund der Vielzahl guter Pilze die Sammler die giftigen Pilze gleich links liegen lassen“, witzelt eine Sprecherin des Krankenhauses.

Von Bastian Schröder