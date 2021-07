Riesa

Rund 26 000 Bürgerinnen und Bürger haben heute die Wahl: Müller oder Hoffmann? In 18 Wahllokalen können die Riesaer abstimmen. Das Wahlergebnis wird nach Angaben des Gemeindewahlausschusses spätestens 21 Uhr erwartet. Der bisherige Oberbürgermeisters Marco Müller (CDU) bewirbt sich am 4. Juli um eine weitere Amtszeit und hat dabei nur einen Gegenkandidaten. Dabei handelt es sich um Gunnar Hoffmann. Ebenso wie der Amtsinhaber, der vor seiner Wahlbereits Stadtrat war, trifft das auch auf den Mitbewerber zu. Allerdings hatte Hoffmann sein Mandat fast schon aufgegeben. In der Ratssitzung im März hatte er zunächst die Diskussionskultur im Rat kritisiert sowie Marco Müller vorgeworfen, kritisches Engagement mit Geringschätzung zu quittieren. Als im April der Mandatsverzicht, wegen der von ihm geltend gemachten hohen beruflichen Doppelbelastung als Geschäftsführer einer Dresdner Firma offiziell beschlossen werden sollte, hatte Gunnar Hoffmann schon seine Kandidatur für den Chefsessel im Rathaus erklärt und verzichtete dann auch auf den Mandatsverzicht. Er ist seit der Stadtratswahl im Mai 2019 Mitglied dieses Gremiums, stand als Parteiloser auf der Liste der FDP und erhielt 388 Stimmen. Der 51-Jährige gehört gemeinsam mit den je zwei Räten der SPD und der Freien Wähler Riesa der Fraktion „Gemeinsam für Riesa“ an. Marco Müller, (Jahrgang 1975) ist Rechtsanwalt, war von 2009 bis 2014 Stadtrat. In jenem Jahr erklärte seine Vorgängerin Gerti Töpfer (CDU) aus gesundheitlichen Gründen den Verzicht auf das Amt. Bereits bei der deshalb am 31. August 2014 erforderlichen Wahl gab es nur zwei Bewerber: Uta Knebel und Marco Müller. Der CDU-Politiker setzte sich mit 57,1 Prozent durch. Er hatte 7216 Stimmen erhalten. Ein besseres Ergebnis konnte bisher nur Wolfram Köhler einfahren, der im Mai 2001 von 11994 Bürgerinnen und Bürgern gewählt wurde. Er hatte sich dabei zwei Mitbewerbern zu stellen: Volker Thomas von der PDS und Jürgen Distler von der NPD. Als Wolfram Köhler 2003 Olympia-Staatssekretär wurde und deshalb Riesa verlassen musste, gab es die Riesaer Bürgermeisterwahl mit den bisher meisten Kandidaten. Neben Gerti Töpfer, die mit 7007 Stimmen im ersten Wahldurchgang 61,4 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen konnte, traten Dorothea Hegele (SPD), René Fröhlich (PDS), Ernst Ulbricht (FDP) und Ulrich Altwein als Einzelbewerber an. Bei ihrer Wiederwahl im August 2010 hatte Gerti Töpfer immerhin noch drei Gegenkandidaten: Uta Knebel (Linke), Thoralf Koß (Grüne) und Marco Branig (Einzelbewerber). Die 5961 für sie abgegebenen Stimmen bedeuteten aber wieder die absolute Mehrheit von 56,4 Prozent im ersten Wahlgang. Einen zweiten Wahlgang benötigte in Riesa bisher lediglich Dr. Horst Barth (FDP) bei seiner Wiederwahl 1994. Am 13. Juni lag er noch 0,7 Prozent hinter Wolfram Köhler. Dieser hatte unter den seinerzeit fünf Kandidaten damit nicht die absolute Mehrheit erringen können. Am 26. Juni reichten Horst Barth 5665 Stimmen, was 43,2 Prozent entsprach, zur einfachen Mehrheit. Neben ihm und Wolfram Köhler war nur Johannes Jedwillat zu diesem zweiten Wahlgang angetreten. Für Dr. Horst Barth war das die erste Direktwahl. Am 25. September hatten die Stadtverordneten ihn zum Bürgermeister gewählt, nachdem drei Monate zuvor Manfred Jope aus persönlichen Gründen seinen Rücktritt erklärt hatte. Jope war am 30. Mai 1990 von 34 Stadträten, was 79 Prozent entsprach, zum ersten Riesaer Nachwende-Bürgermeister gewählt worden.

Von Axel Kaminski