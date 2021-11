Nachfolger des Oschatzer Carneval Clubs sitzen im Dresdner Landtag

Oschatz/Dresden

Die Narren des Oschatzer Carneval Clubs (OCC) werfen das Handtuch. Wohl auch, weil sie begriffen haben, dass der ursprüngliche Sinn des Faschings, die Kritik an unserer Obrigkeit, wirklich keinen Spaß mehr macht. Ein Blick in die Corona-Schutz-Verordnung des Freistaats zeigt: Die besten Büttenreden schreiben die in Dresden ja inzwischen selber.

Der Oberste Corona Club (ebenfalls OCC) im Landtag mausert sich zum legitimen Nachfolger für unseren Oschatzer Carneval Club. Denn die Regierenden haben unter anderem folgendes beschlossen: Ungeimpfte dürfen nicht mehr in Gaststätten, Kinos und Theater – aber getestet ins Bordell. Es würde mich nicht wundern, wenn die zu 2G gezwungenen Betreiber ihre leeren Sessel, Säle und Bühnen nun für „die körpernahe Dienstleistung schlechthin“ im ältesten Gewerbe der Welt vermieten. Hoffentlich steckt sich da keiner an, egal womit.

Wer sich schult oder weiter bildet, darf das auch ungeimpft. Es wird wohl gar nicht lange dauern, bis die ersten Kneipen Volkshochschulkurse anbieten: Kampftrinken auf Diplom. Prost!

In den Hochburgen des Karnevals wurde diese Woche jedenfalls gefeiert – und zwar mit der 3G-Regel: Geimpft, genesen und geschminkt. Mit dem Tragen einer Maske haben die meisten Verfechter des Frohsinns in der fünften Jahreszeit keinerlei Probleme. Beim Abstand halten wird es dagegen schon kritisch. Schunkeln mit Mindestabstand sollte doch Grund genug sein, dann lieber doch auf das Feiern zu verzichten. Aber solange das noch nicht verboten ist, erlauben es sich eben doch die meisten.

Erlaubt bleibt es nach wie vor, sich gegen Covid-19 immunisieren zu lassen. Dank des mobilen Impfteams des Deutschen Roten Kreuzes hatten wir schon vor dem 11.11. gleich an drei aufeinanderfolgenden Tagen eine Polonaise – und zwar die der Pikswilligen vor den Toren des Oschatzer Rathauses. Bleibt nur zu hoffen, dass daraus wegen zuviel Nähe keine nicht mehr nachverfolgbaren Infektionsketten werden.

Von Christian Kunze