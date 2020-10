Nordsachsen

Herbstzeit ist Saunazeit! Doch auch die Sauna erlebt Einschränkungen durch das Corona-Virus. Wie sieht ein Hygienekonzept in der Sauna aus? Und wie ergeht es den Betreibern jetzt in der Corona-Zeit? Die LVZ hat nachgefragt in Delitzsch, Eilenburg, Bad Düben und Oschatz.

Eilenburg : Eventuell kommt Reservierungssystem

In der Schwimmhalle in Eilenburg herrscht trotz Corona reges Treiben. Auch die Sauna wird besucht. Bereits im Eingangsbereich ist ein striktes Hygienekonzept ersichtlich: Maskenpflicht und markierte Wege. Bei der Kasse muss sich jeder Besucher registrieren. In der Sauna sind nur noch 75 Prozent der ursprünglichen Personenanzahl erlaubt. Einige Duschen sind gesperrt, die Liegestühle stehen weiter voneinander entfernt.

„Die Leute sind zum größten Teil verständnisvoll, die kennen das ja bereits“, erklärt Michel Müller, der Leiter der Schwimmhalle. Doch die Sauna-Saison erreicht erst in den Wintermonaten ihren Höhepunkt. „Dann wird wahrscheinlich ein Reservierungssystem gebraucht. Bisher war alles noch sehr entspannt.“ Aufgüsse dürfen dennoch nicht stattfinden. Michel Müller und der Saunameister Tobias Gierke sehen dem Herbst aber optimistisch entgegen. „Auch wenn wir ein Reservierungssystem einführen, spricht sich das bei unseren Besuchern aus dem Umkreis schnell herum“, erwartet Tobias Gierke.

Bad Düben : Saunatemperatur von mindestens 80 Grad

Das Heide Spa in Bad Düben bietet verschiedene Saunen im Innen- und Außenbereich. Die Anzahl der zugelassenen Besucher hängt dabei von der jeweiligen Sauna ab. Das Dampfbad bleibt vorerst geschlossen, klassische Aufgüsse mit Verwedeln finden momentan nicht statt. Die Biosauna wird aktuell als Finnische Sauna mit einer Temperatur von etwa 90 Grad betrieben. Um der Verbreitung des Virus entgegen zu wirken, werden derzeit nur Saunen mit einer Temperatur von über 80 Grad geöffnet. Denn die Hitze gilt als wirksames Mittel, um Viren abzutöten.

Dennoch gibt es einige Regeln, an die sich die Saunabesucher halten müssen. Vor dem Betreten der Saunawelt wird jeder nochmals darauf hingewiesen: Mindestabstand einhalten, wenn das nicht möglich ist Mund-Nasen-Schutz tragen. In den Saunen selbst gilt es, die Personenbegrenzung einzuhalten und die markierten Plätze zu beachten. Außerdem ist eine telefonische Reservierung, mindestens 24 Stunden im Voraus, erforderlich (Telefon 034243 33633). Die Nachfrage sei trotzdem gegeben, erklärt Susann Schmieder, Bereichsleiterin Marketing des Heide Spa. Die Saunaabende der diesjährigen Saison müssen jedoch ausfallen. Stattdessen findet an diesen Tagen jeweils das „Schwimmen bei Kerzenschein“ statt.

Blick in eine Sauna im Heide Spa in Bad Düben. Quelle: Heide Spa

Delitzsch : Nur 4 Besucher gemeinsam in der Sauna

Wer in Delitzsch saunieren geht, kennt wohl bereits den Sport- und Wellnessclub von Antje Sonntag. Nach den sportlichen Aktivitäten kann man sich in der Sauna erholen und entspannen. Auch dort wurde ein spezielles Hygienekonzept erarbeitet. Statt 12 Personen können nur noch 4 Besucher gemeinsam in die Sauna. Damit der Sicherheitsabstand eingehalten wird, ist außerdem jede zweite Liege gesperrt. Ein Zugang zu frischer Luft sorgt für eine gute Belüftung. Laut Geschäftsführerin Antje Sonntag haben die Mitglieder sich bereits darauf eingestellt: „Momentan kommen wir mit der Situation gut zurecht. Wir haben unseren Kundenstamm, der teilt sich über den Tag hinweg entspannt auf. Die Leute wollen ja auch Rücksicht nehmen.“

Geschäftsführerin Antje Sonntag im Sport- und Wellnessclub Delitzsch. Quelle: Wolfgang Sens.

Eine stressfreie Alternative zu den öffentlichen Saunen ist die Privat-Sauna in den eigenen vier Wänden. Verschiedene Modelle sind beispielsweise beim Baumarkt Hellweg in Delitzsch erhältlich. Eine erhöhte Nachfrage nach Saunen oder Wärmekabinen habe es dort aber bisher nicht gegeben, ergab die Nachfrage.

Oschatz : Saunen sind Teil des Platschbades

Das Saunadorf in Oschatz lädt seit dem 1. Oktober zum Entspannen und Energietanken ein. „Nach zwei Jahren Bauzeit ist die renovierte Saunalandschaft wieder geöffnet“, so Claudia Werner von der Oschatzer Freizeitstätten GmbH. Das Besondere in Oschatz: Die Saunen sind Teil des Platschbades, das seit 2018 bedarfsgerecht um- und zurückgebaut wird. In dieser Zeit war auch die Sauna geschlossen.

Aufgrund der geltenden Hygieneregeln stehen den Saunagästen derzeit nur die Tuli-Sauna mit Kaminfeuer, die Salzkristall-Sauna, die Kräutersauna und die Ruusu-Sauna sowie die klassische Sauna zur Verfügung. Zwischen den Saunagängen können die Besucher im beheizten Soleaußenbecken, im Tauchbecken, Ruhehaus und Liegebereich entspannen. Im Restaurant erhalten die Gäste Burger, Salate, Schnitzel und mehr. Das Restaurant ist auch für Nicht-Saunagänger nutzbar.

Saunameister Uwe Käseberg in der Oschatzer Saunawelt. Quelle: Kristin Engel

Neu im Saunagarten ist der Fußreflexzonenpfad „Via Sensus“, der den Gästen kostenfrei Wellness für die Füße bietet. Claudia Werner nennt die Spielregeln: Coronabedingt muss im Eingangsbereich, in sanitären Anlagen und auf öffentlichen Wegen im Objekt Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Am Empfang ist ein Kontaktnachverfolgungsformular auszufüllen. Besucher sollen auf den vorgeschriebenen Abstand achten. „Zur Umsetzung der Abstandsregel ist die Anzahl der Saunagäste pro Saunakabine begrenzt und es finden keine Aufgüsse mit Wedeln statt“, erläutert sie.

Eine Reservierung der Saunaplätze oder Onlineverkauf erfolgt nicht, Tickets können regulär an der Kasse erworben werden. „Im Schnitt besuchen aktuell 30 bis 40 Gäste am Tag die Oschatzer Saunen“, so die Marketingmitarbeiterin. Am 9. Oktober wurde die erste Saunanacht veranstaltet, die haben knapp 60 Gäste genutzt.

Von Yvonne Schmidt und Christian Kunze