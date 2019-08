Olganitz

An Besucher sind die Schwäne im Bungalowdorf Olganitz gewöhnt. Doch das, was sich derzeit auf dem idyllischen Flecken in der Dahlener Heide abspielt, ist schon eine andere Hausnummer. Knapp 200 Helfer – bis Freitagabend wird ihre Zahl auf 250 gewachsen sein – sind in dieser Woche mit dem Aufbau für das Nachtdigital-Festival beschäftigt, das am Wochenende hier gefeiert wird.

Über 3000 Gäste erwartet

Über 3000 Besucher werden dazu erwartet, brauchen Platz zum Zelten, Duschen und wollen versorgt sein. Außerdem müssen sich die Veranstalter schon in den Tagen zuvor um die Freiwilligen kümmern, die für Aufbau und Absicherung meist ihren Urlaub opfern. Eine logistische Meisterleistung. So mussten für den bayrischen Abend am Dienstag allein 200 Schnitzel geklopft und 40 Kilogramm Zucchini geschnitten werden, zählt Nachtdigital-Sprecher Jan Bennemann auf. Nach 22 Jahren sind die Macher immer besser eingespielt und auf Eventualitäten vorbereitet. „Wir haben hier einen Späti für die Crew, da bekommt man alle nötigen Kleinigkeiten“, sagt er. Wegen einer vergessenen Zahnbürste müsse niemand mehr erst in den nächsten Supermarkt fahren – Ersatz dafür und für vieles andere gibt es direkt vor Ort.

Keine gefrorenen Erdbeeren

Bei so vielen Aufgaben läuft allerdings nicht immer alles glatt. Doch entweder wird das schnell ausgebügelt oder fließt als lustige Geschichte in die Nachtdigital-Chronik ein. So wie die Sache mit den gefrorenen Erdbeeren. 60 Kilogramm davon wollte Küchenchef Benjamin Leonhardi beim Großhändler bestellen. Für Strawberry-Daiquiri, einen Cocktail, dessen Hauptzutat die süßen Früchte sind. Doch anstatt gefrorener Erdbeeren wurden Erdbeersahneschnitten geliefert – da war beim Bestellen wohl etwas schief gegangen. „Jetzt sitzen wir auf 200 Erdbeerschnitten. Aber damit werden wir die Helfer überraschen“, meint Jan Bennemann.

Neu: großes Zirkuszelt

Überraschend wird das Wochenende auch für Stammgäste. So gibt es passend zum Motto „Mint“ eine Minti-Playback-Show samt Zauberkugel oder einen Beichtstuhl am Eingang. Auffällig ist auch das große Zirkuszelt, das am Strand aufgebaut wurde und alle bisher dagewesenen Zelte übertrifft. Hier haben an diesem Wochenende noch mehr Festivalbesucher Platz zum Feiern und Tanzen. Und das werden Stammgäste und Neulinge sicher gern nutzen, immerhin ist die 22. jetzt auch die letzte Nachtdigital.

Letzte Nachtdigital

„Dann ist auf jeden Fall erst einmal Schluss“, bestätigt Jan Bennemann noch einmal. Eine Pause werde allen gut tun und Gelegenheit bieten, sich zu sortieren. Den Ausschlag für diese Entscheidung habe letztlich auch die gestiegene Zahl weiterer Festivals gegeben. Voriges Jahr war die Veranstaltung in Olganitz erstmals nicht komplett ausverkauft und auch für die 22. Auflage sei der Verkauf zunächst schleppend angelaufen. „Es gibt europaweit viele schöne Festivals, das merken wir hier auch. So war es dann eher eine Kopfentscheidung zu sagen ’das ist das letzte Mal’“, erzählt der Sprecher. Und, man hat es kommen sehen: Sofort lief der Ticketverkauf, alle wollten noch einmal dabei sein und – dieses Jahr ist Olganitz wieder ausverkauft. Also doch wieder weitermachen?

Wehmut liegt in der Luft

Jan Bennemann winkt ab. „Zu wissen, dass dies die letzte Nachtdigital ist, hat viel Druck rausgenommen. Die Leute sind alle richtig kreativ geworden, wir haben so viele schöne Projekte und feuern aus allen Rohren“, spielt er auf die Deko und Unterhaltung am Wochenende an. Alle seien deutlich entspannter. „Aber am Sonntagabend wird es sicher wehmütig“, schätzt er die Stimmung ein.

Er gehe davon aus, dass es genügend Leute gibt, die motiviert sind, Neues auf die Beine zu stellen. „Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch hier sein wird“, sagt er. Das seien aber nur Gedankenspiele, betont er. „Die Zukunft ist offen, doch jetzt wird erst einmal richtig gefeiert“, gibt er die Parole für das Wochenende aus.

Von Jana Brechlin