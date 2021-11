Nachweise wieder kostenlos: Kommen die Testzentren zurück nach Oschatz?

Oschatz

Seit 13. November gibt es deutschlandweit wieder kostenlose Corona-Tests. Damit galt die Regel vom 11. Oktober, nach der die Corona-Nachweise aus eigener Tasche bezahlt werden sollten, gerade einmal fünf Wochen. Kommen damit auch Testzentren zurück nach Oschatz und Umgebung?

Stadthalle bleibt Veranstaltungsort

Angesichts der langen Warteschlangen bei den jüngsten Corona-Impfterminen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Rathaus erreichten die Redaktion mehrere Anfragen, ob die Stadthalle im Thomas-Müntzer-Haus als Impfzentrum sowie perspektivisch auch als Testzentrum oder beides in Kombination genutzt werden könne. Der Geschäftsführer der Oschatzer Freizeitstätten GmbH, Jörg Bringewald sagt dazu, dass es in Vorbereitung der Impfaktion tatsächlich die Überlegung gegeben habe, die Stadthalle zu nutzen. „Allerdings wurde das dann aus zwei Gründen wieder verworfen. Zum einen ist der Zugang zu den Räumlichkeiten nicht optimal barrierefrei gewährleistet. Zum anderen fanden und finden im Thomas-Müntzer-Haus noch weitere Veranstaltungen statt. Parallel dazu Impfungen oder Testmöglichkeiten zu schaffen, hätte die Arbeitsabläufe der zuständigen Mitarbeiter des DRK logistisch und organisatorisch eingeschränkt oder gar behindert“.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Altbekannte Anlaufstellen bieten kostenlose Tests

Dafür kann man sich nach wie vor sowohl in der Apotheke am Marktkauf als auch in der Linden-Apotheke in Oschatz testen lassen, bezahlen muss man dafür nicht mehr. Auch in der Markt-Apotheke in Mügeln sowie der Schwanen-Apotheke in Wermsdorf gibt es wieder ein kostenloses Angebot.

Darüber hinaus öffnete gestern ein Coronavirus-Testzentrum im Fitnesscenter Bardo in Naundorf. Bereits im Frühjahr war das Fitnesscenter Bardo in Absprache mit der Gemeinde Naundorf auch als Testzentrum genutzt worden. Die Öffnungszeiten entsprechen denen des Fitnessstudios. Für das Testen ist eine telefonische Anmeldung beim Fitnesscenter notwendig.

Keine offizielle Information für Institutionen und Behörden

Ob es ein Testzentrum vom DRK-Kreisverband Oschatz-Torgau geben wird, ist aktuell jedoch nicht klar. „Weitere offizielle Informationen liegen uns bislang noch nicht vor“, so Vorstandsvorsitzende Anne Lissner. Das Deutsche Rote Kreuz Torgau-Oschatz hatte zu Beginn des Jahres 2021 im Auftrag des Landratsamtes Nordsachsen in der Collm-Region Teststationen eingerichtet. In Oschatz wurden in umfangreichem Maße ein Testangebot vorgehalten. Allerdings wurde die Arbeit zum 1. Juli eingestellt.

An einem ähnlichen Informationsmangel leidet auch das Landratsamt Nordsachsen. „Uns liegt aktuell noch nichts Konkretes vor, es gibt keinen schriftlichen Bescheid. Diese Test-Infrastruktur, die wir im vergangenen Sommer hatten, wird es so schnell noch nicht wieder geben. Außerdem herrscht vielerorts in Sachsen die 2G-Regel. Wenn das so bleibt, stellt sich auch die Frage nach dem Bedarf. Die Nachfrage wird vermutlich gering bleiben“, so Pressesprecher des Landratsamtes Thomas Seidler.

Von Christian Kunze und Fabienne Küchler